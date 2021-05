Mettez Alexa chez vous pour moins de 20 € avec cette enceinte intelligente Amazon qui est désormais à un prix avantageux | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les enceintes intelligentes se diversifient, avec des modèles qui s’améliorent en termes de qualité sonore et d’autres qui optent pour des tailles un peu plus compactes, ainsi que des prix de plus en plus bas.

Amazon élargit progressivement son catalogue d’enceintes, et ce non seulement avec les générations successives des Echos, mais aussi en ajoutant des modèles «différents». L’un d’eux est l’Echo Flex, qui est sur le marché depuis deux ans et qui couvre certaines des lacunes de ses frères aînés.

Il s’agit de une enceinte intelligente avec Alexa mais de taille plus polyvalente que les autres, et surtout avec une fonctionnalité pratique dans la salle de bain et la cuisine: il n’a pas de câble mais est directement connecté à la prise. Le meilleur de tous est son prix qui, à des occasions comme maintenant, ne coûte que 19,99 euros.

Ce nouvel Amazon Echo se connecte directement à une prise de courant sans avoir besoin de câbles. Il dispose d’un haut-parleur, d’un microphone et d’une lumière LED qui vous indique si Alexa vous écoute ou non.

De toute évidence, il y a des choses que les concepteurs ont dû abandonner, comme un son de la qualité que montrent Echo Dots ou Echos, bien que cela soit encore plus que suffisant pour les petites pièces.

Dans tous les cas, pour le prix qu’il a peu plus, vous pouvez demander, surtout si vous avez déjà d’autres enceintes intelligentes à la maison avec Alexa, auquel cas vous voudrez peut-être en avoir une dans la cuisine ou la salle de bain sans avoir à dépenser 40 ou 50 euros.

Avec chargement USB et sans câbles

Cet Echo Flex, que nous avons pu tester pour analyse, est moins encombrant que les autres options. Il n’y a pas de fils suspendus et vous n’avez pas besoin de trouver un support pour le placer dans la salle de bain.

C’est son principal avantage, bien qu’il y en ait aussi d’autres, comme le chargement USB (à 7,5 W de puissance) pour des appareils tels que les téléphones portables, les montres intelligentes ou les brosses à dents.

La sécurité est un aspect vital lorsqu’il s’agit de haut-parleurs qui écoutent ce que nous parlons à la maison. Quelle enceinte intelligente est la plus sûre? Regardons ça …

Il a les deux boutons physiques qui vous permettent de couper le microphone ou d’activer le “mode privé” donc Alexa cesse de vous écouter, comme toutes les autres enceintes intelligentes Amazon.

