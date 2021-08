Mettez ces titres sur votre liste des incontournables du mois d’août

Le mois d’août s’annonce comme un autre mois chargé pour les nouvelles versions de Netflix. Et si vous êtes comme moi et que vous vous retrouvez à regarder plus de films que jamais ces jours-ci – la quantité de télévision à diffuser est tout simplement trop intimidante pour moi en ce moment – ​​Netflix vous a certainement couvert sur ce point. Nous avons parcouru certains des meilleurs nouveaux films sur Netflix sortis en 2021 jusqu’à présent dans cet article. Maintenant, nous nous concentrons uniquement sur le mois d’août, qui regorge de nouveaux contenus de films passionnants, des documentaires aux films d’animation, en passant par les comédies romantiques, etc. Ce que vous trouverez ci-dessous sont quelques-uns des meilleurs nouveaux films sur Netflix qui sont originaux et exclusifs au streamer populaire. Alors, sans plus tarder, voici une partie de ce qui arrivera plus tard ce mois-ci.

Meilleurs nouveaux films sur Netflix — août 2021

Pour plus de détails, en passant, consultez ce résumé que nous avons préparé pour un aperçu plus complet de tous les meilleurs nouveaux films sur Netflix ce mois-ci (y compris les titres originaux et tiers à venir sur le streamer). Ci-dessous, en attendant, en sont quatre que j’ai le plus envie de vérifier – en particulier le nouveau de John David Washington. J’étais un grand fan de son travail dans Tenet, et son nouveau rôle dans Beckett semble être parfait pour moi :

Le résumé rapide de Netflix est que Washington dépeint un touriste américain nommé Beckett, qui est en vacances en Grèce. Il est la cible d’une chasse à l’homme après un « accident dévastateur » et est ainsi contraint de fuir pour sa vie. Son objectif est de traverser le pays jusqu’à l’ambassade américaine pour tenter de blanchir son nom. Avant que des forces dangereuses ne se referment sur lui pour le faire sortir.

En plus de celui-ci, vous trouverez également ci-dessous des liens vers quelques-uns des meilleurs nouveaux films sur Netflix en août. Y compris leurs bandes-annonces, les détails de la distribution et quand ils seront ajoutés au streamer.

Shiny_Flakes : le seigneur de la drogue chez les adolescentes

Synopsis de Netflix sur ce film documentaire : « Max S. révèle comment il a construit un empire de la drogue depuis sa chambre d’enfance dans cette histoire qui a inspiré la série Comment vendre des drogues en ligne (rapidement). (En streaming maintenant)

Beckett

Synopsis officiel de Netflix : « Un touriste américain s’enfuit en Grèce après qu’un tragique accident le plonge dans un complot politique qui fait de lui une cible d’assassinat. Le casting comprend : John David Washington, Boyd Holbrook et Alicia Vikander. (À venir le 13 août)

Gentille fille

Synopsis de Netflix : « Il a perdu l’amour de sa vie à cause de la cupidité d’une société pharmaceutique. Maintenant, sa fille est sans mère et il est sans justice. Pour le moment.” Avec : Jason Momoa, Isabela Merced et Manuel Garcia-Rulfo. (À venir le 20 août)

Le sorceleur : le cauchemar du loup

Voici le synopsis de Netflix de ce film d’animation, qui ajoute à l’histoire de la série d’action en direct du même nom en expliquant l’origine du mentor de Geralt, Vesemir. “S’échappant de la pauvreté pour devenir un sorceleur, Vesemir tue des monstres pour l’argent et la gloire. Mais lorsqu’une nouvelle menace surgit, il doit affronter les démons de son passé. (À venir le 23 août)

