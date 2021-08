Mettez cette série Netflix d’automne dont tout le monde parlera sur votre liste

Sur quoi travailles-tu? “C’est l’histoire d’une femme”, répond la voix off du narrateur, dans la bande-annonce de la prochaine série Maid Netflix. Une série inspirée des mémoires à succès du New York Times Maid: Hard Work, Low Pay, And A Mother’s Will To Survive, par Stephanie Land. Et un dont tout le monde va parler, cet automne.

“Elle vit dans une grande et belle maison”, poursuit Alex, le narrateur, dans la bande-annonce de ce nouveau projet Netflix. « Le genre de maison qui fait la couverture des magazines… Pas de longues files d’attente. Pas de cartes de pointage à perforer. Elle a le luxe du temps. En quelques mots seulement, et avec des yeux qui expriment le chagrin, la douleur, l’amour et l’ambition (parfois tous en même temps, en un seul coup d’œil), la performance de l’actrice Margaret Qualley dans cette série à venir dans un peu plus d’un mois ressemble déjà comme si cela allait transformer ce projet Netflix en un projet particulièrement mémorable de la part du streamer.

Maid, série Netflix à venir le 1er octobre

Ce qu’il faut savoir : Cette série limitée comprendra 10 épisodes de près d’une heure. L’histoire sur laquelle il est basé est suffisamment puissante pour que le président Obama place le livre de Land sur sa liste de lecture de l’été 2019 qu’il a partagée avec le public.

Le producteur exécutif John Wells (dont les crédits incluent ER, Shameless et The West Wing) a réalisé quatre des 10 épisodes de la saison. Ils étaient les deux premiers et les deux derniers. Le casting, quant à lui, comprend également Andie MacDowell (la vraie mère de Qualley), qui incarne Paula, la mère hippie d’Alex.

En ce qui concerne le personnage d’Alex, c’est une jeune mère qui essaie de sortir d’une relation abusive. Elle prend un travail de nettoyage de maisons. Et cette histoire parle de son voyage. Sa navigation dans un système sans argent, sans soutien ou sans antécédents professionnels.

Inspiré par les mémoires à succès du New York Times, Margaret Qualley, Andie MacDowell, Nick Robinson, Billy Burke et Anika Noni Rose jouent dans Maid, l’histoire inspirante d’une femme sur la maternité, la survie et la résilience. pic.twitter.com/Ne5Dw8ZQFD – Netflix (@netflix) 23 août 2021

Les crédits précédents de Qualley, quant à eux, incluent Once Upon a Time… in Hollywood de Quentin Tarantino. Dans lequel Qualley a volé presque toutes les scènes dans lesquelles elle se trouvait. Extrait du synopsis officiel de Netflix sur sa nouvelle série : sans-abri pour créer une vie meilleure pour sa fille, Maddy. Vue à travers l’objectif à la fois émotionnel et humoristique d’une femme désespérée mais déterminée, cette série est une exploration brute et inspirante de la résilience d’une mère.

De la société derrière Promising Young Woman

Il convient également de noter que la société de production LuckyChap de Margot Robbie est à l’origine de ce projet. LuckyChap étant la même entreprise qui nous a apporté la jeune femme prometteuse acclamée par la critique.

De plus, non seulement le casting de Maid est dirigé par des femmes. La plupart de l’équipe en coulisses est également composée de femmes. Le showrunner, plus trois monteurs, un directeur de la photographie, la plupart des scénaristes et quatre des cinq réalisateurs de la série Maid Netflix sont des femmes. De plus, le chef décorateur, le superviseur musical, le créateur de costumes et les chefs du département maquillage et coiffure sont tous des femmes.

