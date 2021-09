Mettez-en un autre dans la colonne des gains pour le stock FUBO

Après fuboTV (NYSE :FUBO) a publié ses résultats du deuxième trimestre ce mois-ci, j’ai écrit dans cet espace que je continuais à avoir de grands espoirs pour les actions FUBO.

Source : monticello / Shutterstock.com

Le service de télévision en streaming basé à New York sortait d’un excellent rapport sur les bénéfices, mais j’ai été plus impressionné par le plan de l’entreprise pour développer ses offres de paris sportifs.

“L’entreprise doit continuer à étendre sa présence dans les paris sportifs aux États-Unis”, ai-je écrit le 13 août. “Si c’est le cas, alors le ciel est la limite pour ce titre de croissance.”

Il n’est donc pas surprenant que l’action FUBO ait connu une belle explosion récemment lorsque la société a fait une annonce à cette fin.

Dans l’ensemble, l’action FUBO est désormais en hausse de près de 17% depuis début juin. Et alors que Wall Street se rapproche du quatrième trimestre, je pense que cela ne fait que commencer.

La raison pour laquelle fuboTV a bondi de près de 6% le 31 août était sa dernière révélation de paris sportifs. FuboTV a déclaré que l’État de l’Iowa avait approuvé une licence permettant à Fubo Gaming d’offrir des paris en ligne avec dépôt anticipé dans l’État. Fubo Gaming, bien sûr, est une filiale de fuboTV.

La licence a été accordée en partenariat avec Casino Queen, qui exploite un casino fluvial à Marquette, Iowa. Le président de Fubo Gaming, Scott Butera, a expliqué :

« Alors que nous entrons sur le marché des paris sportifs sur mobile, nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de lancer ce voyage dans l’Iowa. Nous remercions l’IRGC et Casino Queen d’être le partenaire idéal pour nous aider à franchir la ligne de but et à proposer ce bookmaker aux passionnés de sport de l’Iowa. Nous pensons que Fubo Sportsbook offrira une expérience de divertissement sportif élevée qui apportera une interaction et un engagement accrus entre les sports visionner et parier.