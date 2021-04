Mettez la tête dans le cloud: Microsoft dévoile une visite numérique immersive pour une plongée approfondie sur les centres de données

(Image Microsoft)

Lorsque vous pointez et cliquez sur votre chemin dans divers aspects de votre vie numérique aujourd’hui, que vous organisiez une réunion de travail virtuelle ou que vous jouiez à un jeu vidéo, gagnez du temps pour une nouvelle expérience immersive de Microsoft qui vous explique comment tout cela fonctionne, merci au «cloud».

Le nouveau géant de la technologie visite virtuelle du centre de données est une plongée approfondie sur le fonctionnement interne et l’infrastructure d’un centre de données Microsoft typique. Visible sur un ordinateur personnel ou un appareil mobile, l’expérience guide les utilisateurs dans une salle de serveurs, une salle réseau, une zone d’opérations et une salle d’innovation. En cours de route, vous trouverez des vidéos explicatives et des graphiques de présentation sur le cloud en général, une technologie spécifique, la durabilité et la sécurité.

«Cela rend le cloud réel pour les gens et moins high-tech et highfalutin», a déclaré mardi Noelle Walsh, vice-présidente d’entreprise de Microsoft qui dirige l’équipe qui construit et exploite l’infrastructure cloud de l’entreprise.

Microsoft affirme exploiter plus de 200 centres de données pour alimenter ses services cloud Azure. L’empreinte opérationnelle et prévue du centre de données de la société couvre 34 pays à travers le monde, tous mis en réseau via plus de 165 000 miles de fibre optique sous-marine, terrestre et métropolitaine. Il est prévu d’ajouter des centres de données dans au moins 10 pays supplémentaires cette année, et la société est sur le point de construire entre 50 et 100 nouveaux centres de données chaque année dans un avenir prévisible, a déclaré Walsh.

La visite virtuelle est une occasion rare de voir ce qui se trouve à l’intérieur des bâtiments généralement de la taille d’un entrepôt, sans fenêtre et non descriptifs, entourés d’une clôture.

«Si vous deviez conduire par un centre de données, vous ne sauriez probablement pas qu’il s’agissait d’un centre de données», a déclaré Walsh. «Nous ne publions généralement pas où nous sommes.

(Microsoft Graphic)