Mettez l’action MVIS sur votre radar si vous investissez dans la technologie autonome

Redmond, basé à Washington Microvision (NASDAQ:MVIS) fait partie des développeurs les plus connus de Light Detection and Ranging (Lidar). Ainsi, si vous recherchez une exposition à la technologie automobile autonome de pointe, vous pouvez acheter et détenir des actions MVIS.

Il y a de nombreuses raisons de penser que le marché du Lidar est un excellent marché en ce moment. Par exemple, selon Fortune Business Insights, la taille du marché mondial du lidar devrait atteindre 6,71 milliards de dollars d’ici 2026.

De plus, ce marché devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22,7% de 2019 à 2026. Le potentiel de génération de revenus est donc certainement là. Pourtant, tout le monde n’est pas entièrement convaincu que Microvision est la bonne entreprise Lidar dans laquelle investir.

Bien qu’il y ait des raisons d’être sceptique, je tiens à souligner quelque chose qui a attiré mon attention lors d’une récente conférence téléphonique. Cela pourrait changer les esprits des sceptiques.

MVIS Stock en un coup d’œil

Certes, l’action MVIS a connu un certain mouvement de prix des montagnes russes en 2021. Mais les actionnaires de longue date ont plutôt bien réussi malgré tout le chaos.

Il y a seulement un an, les actions étaient disponibles pour moins de 1 $. Il est peu probable que vous puissiez acheter l’action à un prix proche de ce prix maintenant.

À mesure que la connaissance du marché de la technologie Lidar augmentait en 2020, le prix de l’action MVIS augmentait également. À la fin de 2020, le stock était déjà supérieur à 5 $.

C’est un niveau important car les actions négociées en dessous de 5 $ sont classées par la Securities and Exchange Commission des États-Unis comme des actions penny. Pourtant, les choses sont devenues encore plus intéressantes à partir d’ici.

Après s’être échappé du territoire des penny stock, la course folle de Microvision a commencé. À partir de février 2021, le stock a grimpé jusqu’à 25 $, puis est descendu au niveau de 10 $.

Après cela, l’action Microvision est remontée à 25 $, mais est ensuite tombée à 14 $ et a changé à la fin du mois d’avril.

J’espère que vous n’avez pas eu le coup du lapin de tout cela. À l’avenir, les taureaux devraient se préparer à reprendre le niveau de 25 $, puis à prendre suffisamment d’élan pour le franchir définitivement.

Meme à l’extrême

C’est dommage quand un stock est classé comme un «stock meme». C’est vraiment un terme désobligeant, comme certains l’utilisent.

Il n’y a pas si longtemps, Microvision était fréquemment mentionné sur le forum r / WallStreetBets de Reddit. Ceci, en soi, pourrait amener certaines personnes à supposer que le stock MVIS appartient à la catégorie «stock meme». Pourtant, je dirais que Microvision mérite mieux que cela.

Tout d’abord, ce n’est pas la faute de l’entreprise si les traders de Reddit ont choisi de cibler Microvision.

Deuxièmement, il s’agit d’une véritable entreprise dans un secteur axé sur la croissance (voir à nouveau la statistique CAGR mentionnée ci-dessus).

Microvision a enregistré un chiffre d’affaires de 500 000 $ au cours du premier trimestre de 2021. Il ne s’agit pas d’une entreprise «pré-revenus» sans chiffre d’affaires à proprement parler.

Néanmoins, vous entendrez toujours dire que le stock MVIS est le «dernier stock meme». Peut-être qu’une mise à jour d’un cadre de Microvision peut persuader les gens de prendre l’entreprise plus au sérieux.

Un produit de la future génération

Après avoir lu la transcription de la conférence téléphonique du premier trimestre de Microvision, vous aurez peut-être l’impression que le PDG Sumit Sharma a pour mission de transformer le marché du Lidar tel que nous le connaissons.

Cela pourrait en fait être une juste évaluation de la vision profonde de Sharma. Et avec cela, il est raisonnable de conclure que Sharma l’a vraiment fait sortir du parc avec cette conférence téléphonique.

Je recommande de lire l’intégralité de la transcription. Cependant, je vais aller droit au but. Voici probablement l’extrait le plus notable du discours du PDG:

«Nous prévoyons que le capteur lidar longue portée de Microvision aura deux versions à l’avenir… Un capteur de future génération serait une version plus avancée… [and could] incluez notre logiciel propriétaire qui fournirait les fonctionnalités nécessaires pour un capteur autonome utilisé pour les applications de sécurité active. »

C’est une révélation majeure pour les actionnaires actuels et potentiels de MVIS. Voici les caractéristiques possibles que Sharma a taquinées:

Freinage d’urgence actif Direction d’urgence active Piéton Freinage d’urgence actif Active Lane Keep Plus, une «liste plus longue de fonctionnalités ADAS de niveau supérieur avec le logiciel Microvision fonctionnant sur notre Edge computing»

Les plats à emporter

Les investisseurs voudront certainement garder un œil sur la prochaine version du produit Lidar de nouvelle génération de Microvision.

Et pour les personnes qui peuvent gérer la volatilité, l’action MVIS pourrait être un achat digne de ce nom pour les amateurs de Lidar du monde entier.

