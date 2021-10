Mettez les geeks américains au travail, ne les mettez pas en cage

Visitez l’article original*

Alors que nous progressons dans l’ère numérique, l’Amérique a besoin de ses geeks informatiques. Pourtant, le gouvernement américain, plutôt que d’exploiter leurs idées et leurs talents, a jeté trop d’entre eux en prison. Si nous voulons battre les Chinois et les Russes dans le cyberespace, nous aurons besoin de nos nerds – même ceux qui ont un passé criminel. Nos adversaires encouragent leurs meilleurs esprits technologiques et innovateurs à s’introduire dans les serveurs américains, tandis que nous emprisonnons trop souvent les nôtres. Nous ne savons même pas exactement combien de talents de génies de la technologie sont gaspillés alors qu’ils croupissent dans une prison fédérale pour divers cybercrimes.

Ce que nous savons, c’est que le gouvernement fédéral a jeté le livre à de nombreux jeunes nerds exceptionnels, souvent idéalistes, qui enfreignent la loi. Inspirés par le potentiel d’une nouvelle frontière numérique et manquant de maturité, ou de mentors, pour guider leurs talents, certains des plus brillants finissent en dehors de la loi. Ils deviennent alors la cible de procureurs et d’agents du FBI désireux de se faire un nom en les incarcérant. Beaucoup de nos esprits les plus doués sont ainsi gaspillés, au détriment de nous tous. Trop d’idées novatrices et de rêves sont anéantis sur les marches du palais de justice ou à la porte de la prison.

Lyn Ulbrict est militante et conférencière. Cet éditorial fait partie de CoinDesk « Semaine de la politique » un forum pour discuter de la façon dont les régulateurs envisagent la crypto (et vice versa).

Utiliser – au lieu de mettre en cage – nos geeks profiterait à la société et nous rendrait tous beaucoup plus en sécurité. Un exemple est le chercheur/hacker en sécurité informatique Marcus Hutchins, qui a déjà commis des cybercrimes mais a été libéré après avoir aidé à déjouer une attaque massive de ransomware. Il est la preuve vivante que notre société et notre nation en profitent lorsque nous donnons une seconde chance et offrons la rédemption.

Hutchins fait partie d’une longue liste de jeunes techniciens qui ont commencé comme hackers mais, quels que soient leurs défauts personnels, ont eu un impact significatif sur notre monde. Ils comprennent Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Steve Wozniak et Sean Parker.

Le co-fondateur de Reddit Aaron Swartz et mon fils, Ross Ulbricht, sont deux jeunes hommes qui ont subi un sort bien plus dur. Tragiquement, Swartz s’est suicidé face à la possibilité d’une peine de 35 ans de prison pour avoir téléchargé illégalement des articles universitaires afin de les rendre gratuits et accessibles. Quant à Ross, il risque la mort en prison, non pour avoir piraté quoi que ce soit, mais pour son rôle dans le site Silk Road. Les deux cas sont des tragédies horribles et inutiles infligées par un système destructeur de punitions extrêmes et cruelles.

Languissant derrière les barreaux

Ross Ulbricht a été condamné à une peine inouïe pour une première infraction non violente : double vie plus 40 ans sans libération conditionnelle. Aucun de ses chefs d’accusation n’impliquait de violence de quelque nature que ce soit. Eagle Scout, boursier et scientifique, Ross a suivi ses idéaux de libre marché et son intérêt pour les nouvelles technologies pour innover de nouvelles façons de négocier, en utilisant le bitcoin alors peu connu en crypto-monnaie. Il a créé le marché en ligne Silk Road, qui était basé sur la confidentialité et le principe de non-agression de l’interaction volontaire. Sur le site, les gens pouvaient acheter et vendre ce qu’ils voulaient, tant qu’ils ne nuisaient pas à un tiers. Les plus couramment échangés étaient de petites quantités de marijuana, désormais légales dans une grande partie des États-Unis, y compris dans trois États où Ross a été incarcéré.

Aujourd’hui âgé de presque 38 ans, Ross Ulbricht n’est plus la même personne qu’il était dans la vingtaine. Qui est? Son comportement impétueux a disparu depuis longtemps, mais son engagement envers les gens et l’humanité est toujours là et apparent dans ce qu’il dit. Il écrit et a parlé de pardon et de gratitude, et utilise sa créativité et ses connaissances pour apporter des solutions aux problèmes actuels de la société. Il utilise son temps de manière constructive. Il prie et médite, étudie et écrit, crée de l’art, dirige des cours et donne des cours particuliers à ses codétenus. Il a passé des mois en isolement protecteur, dans une cellule sans fenêtre de 8 × 10, plutôt que de commettre des violences contre un codétenu. Il a été un prisonnier modèle dans tous les sens et une lumière dans un endroit sombre. Et pourtant, désormais, cet homme pacifique est condamné à sortir de prison dans un sac mortuaire pour quelque chose qu’il a créé en ligne à l’âge de 26 ans.

Comme tant d’autres qui languissent dans notre système carcéral, Ross a beaucoup à apporter et nous, en tant que société, en sommes privés à notre détriment. Près d’un demi-million d’entre eux sont d’accord et ont signé une pétition en ligne demandant au président de commuer la peine injuste et cruelle de Ross. Ses nombreux partisans comprennent des membres du Congrès et des gouverneurs, des défenseurs de la justice pénale, des entrepreneurs en technologie et bien d’autres. Ceux qui croient que la punition de Ross ne correspond pas au crime et qu’il est profondément injuste viennent de toutes les parties du spectre politique.

La majorité des Américains s’opposent aux méthodes draconiennes du système de justice pénale américain. Ils s’opposent à dépenser plusieurs millions de dollars des contribuables pour mettre en cage et entreposer des personnes non violentes pendant des années, des décennies et des vies. Cela inclut les cyberdélinquants. Au lieu de cela, nous avons besoin de ces geeks qui travaillent pour nous. Comme l’animateur de télévision et commentateur John Stossel l’a écrit à propos de Ross Ulbricht et d’autres, pour aller de l’avant avec l’innovation et les nouvelles découvertes, nous avons besoin de nos briseurs de règles.

Mettons nos geeks à contribution, ne les mettons pas en cage.