Mettez Musk et Branson à leur place lorsque Spaceflight Simulator prend son envol

Vous avez toujours voulu construire votre propre fusée spatiale, partir pour Mars et quitter cette planète pour de bon ? Eh bien, vous pourrez bientôt (faire semblant) faire exactement cela, car Spaceflight Simulator se dirige vers Nintendo Switch.

Le jeu, développé par Stefo Mai Morojna, propose aux joueurs de créer leur propre programme spatial à partir de zéro dans le but d’explorer notre système solaire et au-delà. Vous utiliserez des pièces telles que des systèmes de propulsion, des carénages et des capsules – et d’autres éléments que nous ne comprenons probablement pas – pour construire des fusées, et grâce à la « physique des fusées scientifiquement précise » du jeu, vous pourrez profitez de séquences de vol « réalistes ».

Spaceflight Simulator capture déjà l’imagination des astronautes en herbe sur mobile, et il atterrira sur Steam Early Access en janvier. Le port Switch viendra plus tard (la fenêtre de sortie n’est que de « 2022 » pour le moment), mais j’espère qu’il ne devrait pas être trop loin derrière.

« Je suis très heureux et excité de voir Spaceflight Simulator prendre forme sur Steam Early Access », a déclaré Stefo. « Plus de passionnés de l’espace peuvent démarrer leurs propres programmes de fusées, échouer encore et encore et enfin atteindre les étoiles ! Et avec la sortie sur Nintendo Switch coïncidant avec le lancement du PC 1.0, nous verrons plus d’aspirants lanceurs de fusées que jamais auparavant. »

Il se trouve que Stefo a commencé à travailler sur le jeu dans l’espoir de décrocher un emploi avec le programme spatial Kerbal. Il n’a jamais eu de réponse, mais le jeu a été téléchargé plus de 20 millions de fois sur mobile, alors qui rit maintenant ?

