WhatsApp : Mettez un mot de passe dans vos chats pour que personne ne les lise

Aujourd’hui, nous allons vous présenter un incroyable tour afin que vous puissiez mettre un mot de passe sur WhatsApp et masquer vos conversations afin que personne ne les lise, alors continuez à lire, car nous vous apprendrons étape par étape.

C’est vrai, cette astuce vous aidera à empêcher quelqu’un de lire votre conversations s’ils ont un accès physique à votre smartphone.

La vérité est que la plupart des gens sont très conscients qu’ils ont besoin de Sécurité même sur internet.

Il en est ainsi et toutes les entreprises qui proposent des produits et services sur le Web savent ce qu’elles doivent faire pour le garantir.

Il y a les certificats SSL pour les pages Web, l’antivirus sur n’importe quel ordinateur ou le système de cryptage de bout en bout pour que personne ne lise les conversations si un compte est compromis.

Cependant, parfois la menace n’est pas dans le cyberespace et c’est pourquoi nous allons vous montrer comment mettre un mot de passe sur WhatsApp et masquer vos conversations afin que personne ne les lise.

WhatsApp est une application comme n’importe quelle autre que vous pouvez avoir sur n’importe quel appareil et bien sûr, votre smartphone est au centre de tout, cependant, il y a des utilisateurs qui utilisent la version Web pour vérifier leurs messages.

Cependant, s’ils laissent ces appareils à la merci des autres utilisateurs, leurs messages peuvent être révélés physiquement sans qu’il y ait moyen de l’éviter.

Heureusement, il existe des outils pour éviter ces problèmes et vous pouvez mettre un mot de passe sur WhatsApp et masquer vos conversations afin que personne ne les lise.

La procédure peut être effectuée avec les propres outils de l’application, notamment à partir des paramètres de confidentialité disponibles.

Ouvrez WhatsApp Allez aux trois points sur la droite et choisissez Paramètres Sélectionnez Compte puis Confidentialité Faites défiler vers le bas Sélectionnez Verrouiller avec empreinte digitale

Une fois arrivé à ce point, il vous suffit de cliquer sur l’interrupteur pour activer cette fonction.

Viendra ensuite le moment où l’application Facebook recevra l’autorisation de lire votre empreinte digitale en échange de la possibilité pour personne de lire vos discussions sans votre consentement.

Nous vous recommandons également de désactiver les notifications prioritaires afin que personne ne remarque lorsque vous avez un message à lire dans les discussions que vous préférez garder secret des regards indiscrets et c’est ainsi que vous pouvez obtenir beaucoup plus de confidentialité.