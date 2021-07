Mettez une pièce dans la fente et donnez une chance à Coinbase Global

in

De retour en 2012, Coinbase mondial (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) a lancé une plate-forme conviviale pour que les gens envoient et reçoivent Bitcoin (CCC :BTC-USD). En 2021, Coinbase était célèbre et il n’y a pas longtemps, le stock COIN a été présenté au public.

Source : Primakov / Shutterstock.com

Il y avait beaucoup de battage autour de cet événement. Pourtant, le cours de l’action a baissé et certains investisseurs sont sans aucun doute déçus.

D’un autre côté, l’histoire du stock COIN est toujours en cours d’écriture, et nous en sommes encore au début du match. Est-il possible, alors, que le stock ne soit qu’une floraison tardive en devenir?

Comme nous le verrons, il y a des raisons pour lesquelles les passionnés de crypto-monnaie n’ont pas encore besoin d’abandonner Coinbase.

En outre, un éminent analyste de Wall Street a récemment fixé un objectif de cours qui pourrait vous choquer – ou vous inciter à prendre une position longue.

Un regard plus attentif sur le stock de COIN

Pour commencer, récapitulons ce qui s’est passé jusqu’à présent. Au lieu d’être rendu public par le biais d’une offre publique initiale (IPO), Coinbase est devenu public via une cotation directe ou une offre publique directe (DPO) le 14 avril 2021.

Bien que l’action COIN se soit vu attribuer un prix de départ de 250 $ par action, il est presque immédiatement passé au-dessus de 300 $ après que la cloche d’ouverture ait sonné le premier jour de négociation publique.

C’était un début de bon augure, cela ne fait aucun doute. Cependant, le sentiment brûlant ne durera pas longtemps.

Étonnamment, l’action COIN a baissé pendant trois mois après la cotation directe. En juin, le cours de l’action a atteint un plancher de 208 $.

Il peut y avoir une reprise en cours, cependant. Le 9 juillet, les actions Coinbase se négociaient au-dessus de 250 $, indiquant ainsi des progrès lents mais constants.

À l’avenir, je suggérerais que 300 $ seront un niveau de résistance psychologiquement significatif. Mais comme nous allons en discuter maintenant, il y a un expert financier qui envisage un prix beaucoup plus élevé que cela.

Quatre raisons, un objectif de prix

Appeler l’analyste de MoffettNathanson Lisa Ellis « haussier » sur Coinbase serait un euphémisme.

Il n’y a pas si longtemps, Ellis aurait divulgué un objectif de prix à couper le souffle de 600 $ pour l’action COIN.

Avant de rejeter carrément l’appel ambitieux d’Ellis, considérez au moins les quatre facteurs contributifs qu’elle a cités.

Premièrement, Ellis affirme que la technologie blockchain offre des améliorations par rapport à la finance traditionnelle. Par exemple, les transactions sur un grand livre décentralisé font partie d’un « enregistrement immuable » qui est moins sensible à la manipulation ou à la fraude.

Deuxièmement, selon Ellis, la technologie blockchain a des défis mais arrive à maturité et surmonte les obstacles technologiques.

Le troisième facteur est que les crypto-monnaies gagnent du terrain pour plus de cas d’utilisation. Par exemple, les cryptos pourraient être considérés comme une « réserve de valeur ». De plus, Ellis a observé que certains jetons numériques pourraient être utiles pour les transactions et les « contrats intelligents ».

Quatrièmement, Ellis affirme que l’écosystème de la crypto-monnaie se généralise. J’ai tendance à être d’accord avec cela. De nos jours, les grandes entreprises et même les banques centrales commencent enfin à accepter et même à adopter la révolution crypto.

Une luxation brutale

Alors qu’Ellis a soutenu son objectif de prix de 600 $ avec un argument solide à quatre volets, tous les experts de Wall Street ne sont pas aussi optimistes.

L’analyste d’Oppenheimer, Owen Lau, présente un exemple de commentateur moins ambitieux, mais toujours fermement dans le camp des taureaux concernant Coinbase.

Il n’y a pas si longtemps, Lau a donné un petit coup de pouce à son objectif de cours sur l’action COIN, de 434 $ à 444 $.

Ce n’est pas un gros titre comme l’objectif d’Ellis, mais cela implique néanmoins une hausse substantielle par rapport au cours actuel de l’action.

Apparemment, pour Lau, il s’agit moins des quatre catalyseurs d’Ellis que de la publication des données trimestrielles attendues.

« Sur la base de notre tracker et de notre analyse, nous estimons [Coinbase] affichera un autre trimestre record en termes de volume de transactions, de revenus, d’utilisateurs vérifiés et de MTU [monthly transacting users]”, a expliqué Lau.

Dans cet esprit, Lau voit une “dislocation brutale” entre les fondamentaux de Coinbase et sa valorisation.

En conséquence, l’analyste estime que le cours actuel de l’action COIN offre un “point d’entrée attrayant pour les investisseurs à long terme”.

La ligne de fond

Allez-y et choisissez votre objectif de cours pour les actions Coinbase : 600 $, 444 $ ou tout autre chiffre.

Tant qu’il est nettement plus élevé que le prix actuel, vous conviendrez peut-être qu’il existe une « dislocation brutale » dont les investisseurs peuvent et devraient profiter.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.