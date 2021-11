Mettez votre carte SIM dans un OnePlus 9 ou 9 Pro déverrouillé avec 270 $ de rabais chez Best Buy

OnePlus fabrique certains des meilleurs téléphones Android dans lesquels vous pouvez coller votre carte SIM avec des prix bas sur des téléphones déverrouillés qui fonctionnent très bien sur l’énorme réseau 5G de T-Mobile. Le OnePlus 9 est de 130 $ à seulement 600 $ chez Best Buy tandis que son grand frère est de 270 $ à 800 $. Il convient également de se rappeler que si vous habitez près d’un Best Buy, il y a de fortes chances que vous puissiez le commander en ligne et le récupérer le même jour. Ces téléphones sont complètement déverrouillés pour que vous puissiez les amener à l’opérateur GSM de votre choix, bien qu’ils brillent vraiment sur T-Mobile grâce à la prise en charge 5G qui fonctionne avec son réseau ultra-rapide 5G ultra-rapide.

Le OnePlus 9 est une beauté disponible en deux couleurs. Que vous souhaitiez une touche d’excitation avec la brume hivernale noire astrale pour un look professionnel, le OnePlus 9 a fière allure. Il contient un écran AMOLED de 6,55 pouces avec un rafraîchissement de 120 Hz et il est alimenté par le vénérable Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM. Il y a un appareil photo principal 50MP et un appareil photo ultra-large 48MP à l’arrière produisant de superbes photos dans une variété de conditions d’éclairage.

Le OnePlus 9 Pro va encore plus loin avec un AMOLED 10 bits de 6,7 pouces et un téléobjectif supplémentaire. Il est disponible dans les couleurs vert pin et brume matinale. Les deux couleurs ont fière allure et aident à faire ressortir les bords du verre incurvés. Comme le téléphone plus petit, le 9 Pro prend en charge la 5G avec l’ajout de mmWave.

Si vous attendiez beaucoup sur un produit phare Android, c’est l’une des meilleures offres de téléphone Android Black Friday que vous allez trouver. OnePlus porte une excellente attention aux détails et ses téléphones offrent une sensation de qualité supérieure avec des performances à la hauteur.

Obtenez jusqu’à 270 $ sur un nouveau OnePlus 9 Pro ou 130 $ sur un OnePlus 9

Ce téléphone est vendu complètement déverrouillé, ce qui signifie que si vous souhaitez essayer un nouvel opérateur, vous le pouvez. De nombreuses personnes se tournent vers des MVNO moins chers fonctionnant sur le réseau T-Mobile et ces téléphones sont prêts à tirer parti de l’ensemble du réseau. Ces téléphones fonctionneront sur AT&T bien que la prise en charge de la 5G ne soit pas garantie. Si vous envisagez de faire un changement, vous n’avez pas besoin de continuer à utiliser votre ancien téléphone, procurez-vous simplement un excellent téléphone qui peut vous accompagner comme le OnePlus 9.

