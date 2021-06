Mettez votre ordinateur à plus de 500 Go par seconde avec ce SSD pour seulement 27 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le SSD PNY CS900 a une lecture séquentielle jusqu’à 535 Mbit/s et une vitesse d’écriture jusqu’à 500 Mbit/s. Et cela ne vous coûte que 30 euros !

Votre ordinateur est lent ? Vous n’avez pas d’argent ou l’envie d’en acheter un nouveau ? Alors, donnez-lui une seconde vie avec un SSD. Ces unités de stockage remplacent progressivement les disques durs car ils ont une vitesse de lecture et d’écriture plus élevée, ce qui les rend plus chers.

Mais ce n’est pas le cas avec ce SSD, vous l’avez à un prix très raisonnable. On parle du SSD PNY CS900, un SSD de 240 Go qui donnera une seconde vie à votre ordinateur pour très peu. Concrètement, pour seulement 26,99 euros sur Amazon.

Ce SSD 2.5″ est parfait à la fois pour votre ordinateur et votre console. Avec un connecteur SATA III il atteint facilement 515 Mo de vitesse de lecture.

le SSD PNY CS900 C’est la solution idéale pour mettre à niveau un disque SSD à partir d’un disque dur. Il vous offre tout ce que vous recherchez à un prix au-delà de l’excellent et est conçu pour remplacer facilement votre disque dur et atteindre des temps de démarrage plus rapides, à la fois pour votre ordinateur et vos applications, ainsi qu’une meilleures performances du système.

Le CS900 n’a pas de pièces mobiles et est très durable car il est très peu probable qu’il tombe en panne. Il a une lecture séquentielle jusqu’à 535 Mbps et une vitesse d’écriture jusqu’à 500 Mbps, ce qui est dit bientôt.

Il a un faible consommation d’énergie, donc son fonctionnement est trop silencieux. Les utilisateurs conviennent que les vitesses de démarrage du système et des applications sont considérablement améliorées grâce à ce SSD.

Mais ce n’est pas seulement valable pour l’ordinateur. TVous pouvez également utiliser le CS900 sur une Xbox One via USB 3.0, par exemple, et profitez des temps de chargement de vos jeux préférés. Vous verrez que la différence est abyssale et que vous pourrez profiter de vos jeux en moins de 15 secondes.

Vous avez donc ici une bonne occasion d’améliorer considérablement les temps de chargement de votre ordinateur, de vos programmes ou jeux préférés et de ne plus avoir à les attendre. Vous le savez, ce SSD ne vous coûte que 26,99 euros, un excellent prix pour ses prestations.

