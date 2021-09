Mettez-vous en forme avec style

Les appareils portables sont devenus une grande partie de la technologie intelligente au cours des dernières années, et bien qu’il existe des tonnes de montres intelligentes avec des fonctionnalités de fitness, ceux qui cherchent à améliorer leur jeu de fitness voudront obtenir un tracker de fitness dédié pour suivre tous leurs entraînements . Non seulement ces appareils plus axés sur la forme physique offrent souvent plus de fonctionnalités, mais ils peuvent également offrir de meilleurs moyens de suivre vos progrès en général. De plus, vous n’aurez pas à vous soucier de toutes les fonctionnalités supplémentaires qu’une montre intelligente pourrait apporter.

Avec autant de trackers de fitness parmi lesquels choisir, il peut être difficile de trouver le meilleur. Heureusement, vous n’avez pas à parcourir ce chemin seul. Il y a beaucoup à rechercher dans un excellent tracker de fitness, du prix au style et même aux fonctionnalités qu’il offre. Bien sûr, vous pouvez opter pour l’option la plus chère du marché, mais cela ne signifie pas que vous allez vous retrouver avec la meilleure solution pour votre style d’entraînement.

Lorsque vous recherchez un tracker de fitness, il est important de déterminer ce que vous prévoyez de suivre avec. Alors que de nombreux trackers suivront les progrès dans plusieurs domaines, d’autres fonctionneront mieux pour ceux qui préfèrent courir ou nager. Vous voudrez également garder un œil sur son indice de résistance à l’eau, car cela pourrait entraîner des problèmes si vous finissez par mouiller le tracker pendant votre entraînement. Si votre état de santé général vous préoccupe beaucoup, il est également judicieux d’en rechercher un qui puisse suivre votre taux d’oxygène dans le sang, votre fréquence cardiaque et d’autres signes vitaux.

Au lieu de sauter à l’aveuglette, vous devriez jeter un œil à notre tour d’horizon des meilleurs trackers de fitness ci-dessous, qui peut vous aider à vous orienter vers le tracker qui répond le mieux à vos besoins.

Meilleur tracker de fitness dans l’ensemble : Garmin Vivoactive 4

Avantages: Fonctions de gestion du stress intégrées, conception de montre classique, capacité de suivre le sommeil et la respiration, comprend également des plans d’entraînement motivants

Les inconvénients: Plus cher que les autres trackers avec des options similaires, corps un peu gros

Malgré le prix élevé, le Garmin Vivoactive 4 est l’un des meilleurs trackers de fitness que vous trouverez actuellement sur le marché.

Équipé des fonctionnalités GPS bien connues et fiables de Garmin, le Vivoactive 4 est également livré avec diverses fonctionnalités pour donner un aperçu de votre entraînement et de vos routines quotidiennes. Les trackers pour votre sommeil, votre respiration et votre stress vous aident tous à garder un œil sur la façon dont votre corps se porte ce jour-là, ce qui est essentiel pour rester maître de votre forme physique.

De plus, comme de nombreux trackers de fitness intelligents, le Garmin Vivoactive 4 vous permet d’utiliser des paiements sans contact, des applications téléchargeables et même un stockage de musique intégré, pour vous assurer que vous n’êtes jamais à court de bons morceaux pour continuer votre entraînement. L’une des meilleures caractéristiques du Garmin Vivoactive 4, cependant, est peut-être les séances d’entraînement intégrées à l’intérieur et à l’extérieur. Choisissez simplement un entraînement dans la liste et vous obtiendrez des instructions animées à l’écran sur la façon de terminer l’entraînement facilement et efficacement.

Garmin dit que le Vivoactive 4 prend en charge jusqu’à 8 jours de batterie en mode montre intelligente, avec 6 heures de batterie en mode GPS et musique. Cela vous donne amplement le temps de tirer le meilleur parti de votre entraînement avant d’avoir à vous soucier de le brancher sur un chargeur pour le compléter.

Garmin Vivoactive 4 Prix catalogue : 349,99 $ Prix : 300,10 $ Vous économisez : 49,89 $ (14%)

Meilleur hybride Smartwatch/Fitness Tracker : Apple Watch Series 6

Avantages: Beaucoup d’applications et de fonctionnalités, fonctionne bien avec presque tous les styles, possibilité de puiser directement dans l’application et les fonctionnalités de fitness d’Apple

Les inconvénients: Plus cher que les trackers de fitness plus simples, plus smartwatch qu’un tracker de fitness, nécessite un iPhone pour accéder aux meilleures fonctionnalités

Peu de montres connectées offrent la fidélité et les fonctionnalités de l’Apple Watch Series 6. En plus d’excellentes fonctionnalités telles qu’un affichage permanent, ainsi que la prise en charge du GPS et des réseaux mobiles, l’Apple Watch Series 6 est livrée avec une multitude de fonctionnalités liées à la forme physique et à la santé qui sont difficiles à trouver sur à peu près n’importe quelle autre montre intelligente.

La principale de ces fonctionnalités est la capacité de la montre à vérifier votre taux d’oxygène dans le sang, ainsi que votre rythme cardiaque actuel, grâce à un moniteur intégré et à une application ECG. L’Apple Watch Series 6 vous permettra même d’appeler à l’aide en cas d’urgence, sans avoir à sauter à travers un tas de cerceaux supplémentaires pour le faire. Tout comme la Garmin Vivoactive 4, l’Apple Watch Series 6 est également livrée avec des tonnes d’applications téléchargeables comme Spotify, vous permettant de puiser dans les différentes ressources disponibles sur l’App Store d’Apple pour vous aider à augmenter l’efficacité de votre entraînement.

L’Apple Watch Series 6 peut également envoyer des informations sur ses diverses fonctionnalités de santé directement dans l’application Apple Fitness de votre iPhone. Avec l’application, vous pouvez facilement mesurer des entraînements comme la course, la marche, le yoga, le vélo et même la natation ou la danse. Lorsque vous ne l’utilisez pas comme accessoire de fitness, l’Apple Watch fonctionne parfaitement comme un article de mode, vous permettant de changer le bracelet pour l’accompagner avec à peu près n’importe quelle tenue que vous voudrez peut-être porter ce jour-là. Si vous préférez une montre connectée à un tracker de fitness, vous pouvez également consulter les meilleures montres connectées dès maintenant pour plus de détails.

Apple Watch Series 6 Prix : 384,98 $

Meilleur tracker de fitness à moins de 100 $ : Wyze Band

Avantages: Conception simple, coûte moins cher qu’un dîner pour deux, bonnes caractéristiques pour le prix

Les inconvénients: Les fonctionnalités ne sont pas aussi étendues que les autres trackers de fitness, le design minimaliste peut ne pas convenir à tout le monde

Disponible pour seulement une fraction du coût des trackers de fitness plus chers de cette liste, le Wyze Band est une approche assez simple du suivi de la condition physique. Cela ressemble plus aux conceptions originales de Fitbit – et même de Fitbit Charge 5 de Google – qu’aux trackers plus élaborés de type smartwatch que vous pourriez voir beaucoup aujourd’hui, mais cela ne le rend pas moins efficace.

La prise en charge intégrée de l’assistant vocal Alexa d’Amazon vous permet de consulter la météo et même de définir des rappels pour cet entraînement que vous avez à venir plus tard dans la semaine, le tout sans avoir à interagir physiquement avec l’appareil. L’écran simple permet de lire l’heure locale, la température et d’autres informations dont vous pourriez avoir besoin lors d’un entraînement.

Comme la plupart des trackers, l’échelle réelle des fonctionnalités du tracker est visible lors de l’utilisation de l’application de fitness incluse. Gardez une trace de vos pas, ainsi que des progrès sur les séances d’entraînement. Vous pouvez également utiliser le Wyze Band pour trouver votre téléphone s’il disparaît lors d’un entraînement ou si vous l’égarez tout simplement en vous préparant à la maison. Le Wyze Band permet également de suivre facilement votre fréquence cardiaque et votre sommeil, tout en offrant jusqu’à 10 jours d’autonomie sur une seule charge, ce que les trackers de fitness les plus élaborés n’offriront pas.

De plus, ceux qui utilisent déjà les différents appareils économiques de Wyze. comme les caméras et la technologie de la maison intelligente, pourront interagir directement avec l’écosystème Wyze à partir de l’écran de leur Wyze Band.

Tracker de fitness Wyze Band Prix: 29,99 $

Meilleur tracker de fitness pour les amoureux de la mode : Withings Steel HR

Avantages: Conception de montre classique, pléthore de fonctionnalités et de fonctions de remise en forme, application intégrée facile à utiliser pour suivre tous vos progrès

Les inconvénients: Peut-être trop à la mode pour certains, peut ne pas résister aux entraînements de haute intensité

Quand il s’agit de fitness, vous n’avez pas à renoncer complètement au style. Tous les trackers de fitness ne peuvent pas servir de montre classique, mais le Withings Steel HR le peut. Conçu pour ressembler aux montres plus anciennes qui existent depuis des années, le vrai pain et le beurre des fonctionnalités du Withings Steel HR ne sont évidents que lors de l’utilisation de l’application compagnon du tracker.

Pourtant, être capable d’ajouter cet appareil d’apparence fraîche à n’importe quel ensemble, tout en gardant une trace des progrès précieux de l’entraînement comme les étapes, le cycle de sommeil et les calories brûlées est un changement bienvenu par rapport aux trackers plus sportifs. Bien sûr, vous ne pourrez pas voir tout cela aussi facilement sur le cadran de la montre, car elle n’a pas les mêmes lectures que les autres trackers de cette liste.

Mais, si vous êtes quelqu’un qui accorde de l’importance à la mode par-dessus tout, et que cela ne vous dérange pas d’avoir à sauter des cerceaux supplémentaires pour tirer le meilleur parti de votre tracker de fitness, alors le Withings Steel HR est une technologie de fitness parfaitement équilibrée qui est à la fois élégant et efficace dans ce qu’il fait. Il prend également en charge les notifications intelligentes, une autonomie record de 25 jours sur une seule charge et une résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres.

Whitings Steel HR Prix : 179,95 $

Meilleur tracker de fitness minimaliste : Whoop Band 4.0

Avantages: Design minimaliste, va avec n’importe quelle tenue d’entraînement, plusieurs options de couleurs

Les inconvénients: Coût de l’abonnement mensuel

Avec tant d’autres trackers, choisir de payer mensuellement pour un peut sembler un peu idiot, mais il y a un cas à faire pour le Whoop Band. Bien qu’il soit minimaliste et simple, le Whoop Band offre de nombreuses fonctionnalités dans un petit boîtier.

Tout d’abord, il y a la prise en charge du design “tout-porter” de Whoop, qui offre une tonne de personnalisation pour ceux qui aiment changer de bracelet et vraiment attacher leur tracker à leur tenue vestimentaire. De plus, la prise en charge des alarmes haptiques vous permet de vous réveiller lentement à l’heure optimale en fonction de votre cycle de sommeil, ce qui peut vous aider à bien commencer votre journée.

Le Whoop 4.0 offre également la possibilité de surveiller une pléthore de facteurs liés à la santé, notamment la température de la peau, les mesures de la fréquence cardiaque, les niveaux d’oxygène dans le sang, etc. L’utilisation de 5 LED et de 4 photodiodes permet de capturer plus de données de votre corps, ce qui, selon Whoop, devrait fournir des évaluations plus précises dans l’ensemble. L’application Whoop incluse vous permet de garder une trace de tout directement sur votre téléphone, et comme il n’y a pas d’écran inclus, vous n’avez pas à vous soucier des fonctions de notification gênantes lorsque vous vous entraînez.

Enfin, votre abonnement mensuel Whoop s’accompagne d’un coaching personnalisé conçu pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre sommeil, à réduire la pression exercée sur votre corps et même à suivre le comportement de votre corps au cours de vos entraînements.

Prix ​​Whoop Band 4.0: Acheter maintenant . peut recevoir une commission