Mettez WiFi Mesh chez vous avec ces packs de routeurs bon marché qui résoudront vos problèmes avec Internet | La technologie

Résolvez tous les problèmes de votre connexion Internet grâce au WiFi maillé: un système peu coûteux et facile à configurer.

Il n’y a rien de plus frustrant que d’être dans votre salon et d’avoir une couverture et une vitesse WiFi parfaites, mais dès que vous vous déplacez dans une autre pièce, quelle qu’elle soit, votre connexion est perdue, la vitesse baisse ou la couverture est minime.

La plupart des problèmes avec votre WiFi sont généralement résolus avec un meilleur routeur, mais si vous perdez également la couverture parce que votre routeur se trouve dans un point très éloigné, routeurs de maillage ou routeurs de maillage c’est la solution la plus simple et la moins chère.

Ces routeurs sont placés dans différentes parties de votre maison. Un à côté du routeur que votre opérateur a mis, un autre dans un point intermédiaire où le WiFi atteint bien mais si vous vous déplacez un peu plus loin vous commencez à perdre la connexion.

L’idée est que ces routeurs se répètent le réseau sans fil en l’augmentant en même temps. La perte de vitesse est un problème insoluble car plus vous vous éloignez de la source, moins vous aurez de vitesse. C’est un problème physique, mais avec les routeurs maillés au moins, vous aurez une bonne vitesse et une couverture complète.

Voici quelques-uns des meilleurs routeurs maillés que vous pouvez acheter en ce moment. Nous devons vous avertir qu’il s’agit généralement d’une solution légèrement plus chère que l’achat d’un nouveau routeur, mais à long terme, c’est un investissement rentable.

Huawei Wi-Fi Q2 Pro

Ce routeur WiFi Mesh prend en charge jusqu’à 15 satellites. Il dispose d’une application à partir de laquelle vous contrôlerez tous les aspects de votre réseau WiFi.

L’une des solutions les plus intéressantes dans les réseaux maillés est celle de Huawei qui combine deux technologies, d’une part le maillage WiFi et d’autre part un système PLC pour transmettre Internet par câblage électrique.

est Huawei WiFi Q2 Pro C’est une solution qui tente par tous les systèmes possibles d’éliminer les points morts WiFi, tout en diffusant Internet à travers deux technologies différentes.

Il peut être obtenu pour seulement 79 euros dans la boutique en ligne Huawei en mode routeur et satellite. Mais si vous voulez plus de couverture, le kit routeur et 2 satellites coûteront 119 euros.

Maille TP-Link Deco M4

Ce système de routeur avec WiFi Mesh vous permettra de créer un réseau WiFi qui atteint tous les coins de votre maison sans aucune interruption.

L’une des solutions de maillage les plus vendues sur Amazon est ce système Maille TP-Link Deco M4. Il est disponible en configurations à 2 ou 3 routeurs.

Ces routeurs de forme monolithique ont une double bande, 2,4 GHz jusqu’à 300 Mbps et 5 GHz jusqu’à 867 Mbps. Il dispose également de points Ethernet 1 Gigabit qui vous permettent de connecter d’autres produits sans WiFi, tels que des PC de bureau ou un serveur multimédia.

Le kit 2 routeurs coûte moins de 99 euros sur Amazon avec livraison gratuite et couvre environ 260 m², c’est-à-dire parfait pour une maison à un étage où le WiFi n’atteint pas bien.

Si vous avez une maison à plusieurs étages ou une disposition plus longue à partir de la source du réseau WiFi, le kit à 3 unités est un meilleur choix car couvre jusqu’à 370 m². Il en coûte 129 euros sur Amazon.

Amazon Eero

Ce routeur WiFi ultra-compact est compatible avec le WiFi AC et également avec les réseaux maillés si vous en avez plus d’un. Il peut couvrir une superficie allant jusqu’à 140 m2.

La solution pour mettre fin au mauvais WiFi d’Amazon a un nom: Eero. Cette société dispose d’un kit de routeurs maillés particulièrement compacts et qui peuvent passer plus inaperçus dans votre maison.

Ils viennent dans un kit de 3 unités pour 259 euros et qui couvre jusqu’à 460 m², ou vous pouvez l’acheter unité par unité pour 99 euros et cela couvre jusqu’à 140 m².

Très récemment, Amazon a lancé la version compatible WiFi 6 dont le prix est de 299 euros pour le kit 3 unités et l’unité à 109 euros pour le répéteur ou 149 euros pour le routeur principal. La meilleure option pour démarrer est le kit routeur et extension pour 239 euros.

Il est compatible avec les deux bandes sans fil et est un système qui se met à jour automatiquement avec des améliorations et des correctifs de sécurité. Il apprend également de la consommation que fait chaque appareil pour s’ajuster automatiquement à la bande passante qu’il doit donner à chacun.

D-Link COVR-1102

Système de rotors WiFi maillé qui réplique la connexion Internet pour éliminer les zones mortes ou à faible vitesse. Ils disposent d’un port Ethernet 1 Gigabit et d’une itinérance réseau automatique lorsque vous vous déplacez dans votre maison.

Une solution pour le mauvais WiFi maillé et en vente est la suivante COVR D-Link. La solution de cette société sont des routeurs petits mais puissants avec un design en forme de cube qui se décline en configuration routeur et extension pour 60 euros ou un routeur et 2 répéteurs pour 99 euros.

C’est une solution qui combine des réseaux WiFi 2,4 GHz avec une vitesse maximale de 300 Mbps et 5 GHz d’environ 800 Mbps.

Chaque unité dispose de deux connexions Ethernet 1 Gigabit, permettant à un répéteur d’utiliser une connexion physique pour une vitesse maximale plutôt que de répéter le signal WiFi du routeur d’origine.

Ils sont compatibles avec les assistants vocaux comme Alexa et Google pour les contrôler. Il peut indiquer des changements dans le réseau ou vérifier l’état de sécurité des appareils, entre autres options.

Tenda MW5S

Système WiFi Mesh qui vous permet d’augmenter la couverture et la vitesse de votre WiFi lorsque vous êtes plus éloigné du routeur principal. Ce kit couvre jusqu’à 300 m².

Une option économique qui couvre jusqu’à 300 m² ces routeurs sont-ils en mesh Tenda MW5S et qui vient dans un kit de 3 unités.

C’est une option bon marché car 1 routeur et 2 extendeurs ne coûtent que 99 euros chez Amazon, une meilleure offre que la plupart des options de ce magasin.

Il a une couverture de réseaux sans fil 2,4 GHz et 5 GHz avec une vitesse combinée maximale de 1 200 Mbps, de sorte qu’ils sont normalement atteints jusqu’à 300 Mbps et environ 860 Mbps respectivement.

Ils disposent également de 2 ports d’entrée et de sortie 1 Gigabit Ethernet, parfaits pour recevoir une connexion par câble et étendre le réseau WiFi.

