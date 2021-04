«  Mettra tous les Roméos du TMC derrière les barreaux  »: Yogi Adityanath promet des équipes anti-Roméo de type UP au Bengale occidental

Yogi Adityanath (PTI), ministre en chef de l’Uttar Pradesh

Élection au Bengale occidental, Yogi Adityanath à Hooghly: Le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a promis jeudi de réunir des escadrons « anti-Romeo » de type UP au Bengale occidental pour protéger les intérêts des filles et des sœurs de l’État. Adityanath est l’un des militants phares du parti safran et a mené une campagne intensive dans l’État de l’Est.

S’adressant à un rassemblement à Krishnarampur à Hooghly, le ministre en chef a déclaré que son parti, s’il était élu, introduirait «des escadrons anti-Roméo de type UP au Bengale et mettrait tous les romeos du parti au pouvoir derrière les barreaux. « Pour sauvegarder les intérêts des sœurs et des filles, le BJP créera des escouades anti-Roméo semblables à l’Uttar Pradesh au Bengale et mettra tous les Roméos du TMC derrière les barreaux », a-t-il déclaré.

Le ministre en chef du BJP a également déclaré que son homologue Mamata Banerjee commencerait à dire «Jai Shree Ram» après le 2 mai, le jour où les résultats seront déclarés au Bengale occidental. «Après le 2 mai, Didi commencera à dire ‘Jai Shree Ram’», a déclaré Adityanath à Hooghly. Les hauts dirigeants du BJP disent que Jai Shri Ram n’est pas un slogan religieux mais une manière d’exprimer la colère contre la politique d’apaisement de Mamata au Bengale.

Yogi a également évoqué la manifestation anti-CAA au Bengale. Il a déclaré que lors des manifestations de la CAA, les gens du TMC soutenaient ceux qui incitaient à la violence. «Dans l’UP, nous avons placé des panneaux sur des émeutiers et confisqué leurs propriétés. Mamata Didi ne peut pas faire cela car elle les voit comme une banque de vote TMC », a déclaré le ministre en chef de l’UP.

Quelques jours après avoir pris ses fonctions de ministre en chef, Yogi Aditynath avait annoncé qu’il formerait «Anti-Romeo Squd» pour arrêter les taquineries et le harcèlement des filles. Son gouvernement a ensuite mis en place les escouades, ce qui était l’une des promesses du manifeste. Ensuite, Lucknow Zone IG A Satish Ganesh avait déclaré que des escouades avaient été mises en place pour contrôler les taquineries de veille et la transmission de commentaires obscènes contre les femmes et les filles… «et des mesures seront prises en vertu de la loi Goonda contre les malfaiteurs».

L’escouade anti-romeo avait le soutien du chef du BJP de l’époque, Amit Shah. Dans la perspective des élections à l’Assemblée de l’Uttar Pradesh en 2017, le président du BJP, Amit Shah, avait déclaré que s’il était élu, son gouvernement mettrait en place des escouades anti-Roméo dans l’UP. «À UP, les gens ont cessé d’envoyer leurs filles dans les collèges parce que les filles sont harcelées. Nous avons promis que BJP formera une escouade anti-Romeo pour sauver ces filles. Ce n’est pas communautaire », avait déclaré Amit Shah à News 18.

