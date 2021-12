Mettre à jour Apple TV : Comment préparer votre Apple TV pour une mise à jour fluide

Lorsque vous mettez à jour Apple TV vers tvOS 15, vous ne remarquerez même pas beaucoup de changements car ils sont si subtils. Il existe cependant de nouvelles fonctionnalités assez impressionnantes que vous devriez lire dans notre FAQ tvOS 15. Avant de cliquer sur le bouton « Mettre à jour » sur votre Apple TV, vous devez effectuer quelques étapes pour vous préparer. Ces instructions fonctionnent bien sur l’Apple TV HD et toutes les versions d’Apple TV 4K.

Les appareils Apple TV de 2014 et antérieurs exécutent le logiciel Apple TV qui utilise un système d’installation de contenu de type chaîne au lieu d’applications. Si vous ne savez pas quelle Apple TV vous possédez, recherchez un App Store. Si vous n’avez pas d’App Store, vous avez une Apple TV plus ancienne qui ne prend pas en charge tvOS.

Nettoyez avant de sauvegarder

Vous ne pouvez pas sauvegarder une Apple TV au sens traditionnel du terme, mais vous pouvez vous assurer que vos films, applications et émissions de télévision sont synchronisés sur tous vos appareils. Donc, avant de sauvegarder le contenu de votre Apple TV, nettoyez-le.

Débarrassez-vous des applications indésirables et nettoyez un peu votre écran d’accueil avant la mise à jour. Pendant que vous y êtes, consultez votre bibliothèque de films et d’émissions de télévision ; s’il y a des trucs dont vous n’avez plus besoin, débarrassez-vous-en aussi. De cette façon, après la mise à jour, vous ne vous synchroniserez pas sur quoi que ce soit d’autre.

Sauvegardez-le

Vous ne pouvez pas sauvegarder votre Apple TV au sens traditionnel du terme. Vous pouvez cependant synchroniser le contenu via le partage à domicile et iCloud, ce qui permet de sécuriser toutes vos applications, votre musique, vos films, vos émissions de télévision et vos photos. Avant de mettre à jour Apple TV, effectuez cette version de synchronisation d’une sauvegarde.

C’est facile

C’est ça! Bienvenue dans tvOS 15. Nous avons également quelques recommandations pour les meilleurs accessoires Apple TV pour vous aider à rendre votre expérience de visionnage de films et de télévision la meilleure possible.

