Mettre en œuvre la personnalisation du marketing B2B pour améliorer les résultats et la génération de prospects

Le marketing B2B peut parfois avoir la réputation d’être impersonnel, en particulier avec l’utilisation généralisée d’envois massifs d’e-mails, de copies génériques et d’une utilisation des médias sans inspiration. En réalité, le marketing B2B peut être aussi personnel que le meilleur marketing B2C. Alors que le marketing B2B se concentre sur les entreprises, vous vous adressez aux personnes qui prennent les décisions d’achat pour ces entreprises. Par conséquent, avoir une touche personnelle sur le marketing et les communications est toujours nécessaire. Les efforts de personnalisation sont un élément crucial pour établir des relations et améliorer vos résultats marketing B2B. Mais, en mettant davantage l’accent sur les efforts de personnalisation pour les publics, des questions peuvent se poser quant aux tactiques que votre organisation devrait mettre en œuvre pour avoir le plus d’impact. Nous expliquons pourquoi la personnalisation dans le marketing B2B est importante et quelles étapes clés prendre.

Marketing B2B Personnalisation

L’époque des messages génériques distribués aux publics indépendamment de leurs caractéristiques uniques est révolue depuis longtemps. Aujourd’hui, la personnalisation est basée sur les données. Les données provenant de diverses plates-formes et efforts de marketing sont présentées comme une opportunité pour votre organisation d’analyser et de réfléchir à des moyens d’utiliser ces données à votre avantage. Dans la plupart des cas, la personnalisation est en tête de liste. Capturer des intérêts particuliers ou répondre à certaines caractéristiques de votre public améliorera les résultats à court et à long terme. Ces informations peuvent également aider à stimuler la messagerie, le contenu et les efforts de vente. Considérez ces stratégies de personnalisation marketing B2B.

Segmentez votre audience

Pour attirer étroitement les membres de votre public, il est essentiel de segmenter le public en groupes plus petits et similaires. Ces groupes peuvent être séparés en fonction de plusieurs facteurs tels que l’industrie, l’ancienneté, la géographie ou le domaine d’intérêt. Cela peut vous aider à définir quels messages et contenus seront les plus pertinents pour eux. La diffusion de messages et de contenus qui ne correspondent pas à leurs points faibles, à leur secteur d’activité ou à leur ancienneté n’aura pas de facteur « wow ». De plus, ce manque de personnalisation peut nuire à leur capacité à se connecter à vos efforts de marketing.

Utiliser la messagerie ciblée

Une fois que vous avez correctement segmenté votre public, l’étape suivante consiste à développer des messages ciblés pour chaque segment. Ce message doit être basé sur des recherches approfondies que vous avez menées pour déterminer la meilleure langue, les offres et les médias à utiliser pour atteindre chaque segment. La personnalisation dans la messagerie doit aller plus loin qu’un jeton de nom personnalisé dans un e-mail. La messagerie doit aborder les points sensibles, inclure le langage de l’industrie et parler du rôle de la personne dans son organisation.

Construire une bibliothèque de contenu solide

Avoir une bibliothèque de contenu complète et en attente est également un facteur clé pour les efforts de personnalisation. Si vous avez du mal à trouver du contenu à leur proposer en tant qu’offre ou quelque chose qui répond à leur problème, cela pourrait indiquer que votre bibliothèque de contenu fait défaut. La réorientation et la réécriture de contenus précédemment créés peuvent vous aider à fournir un contenu plus personnalisé à vos prospects et prospects.

Soyez aimable avec votre public

Lorsque vous interagissez avec votre public, il est important d’être aussi agréable que possible, même lorsque vous envoyez des campagnes à un large public. Cela peut être l’occasion d’utiliser des champs personnalisés comme leur nom, leur entreprise ou leur fonction, mais il est important de se rappeler de franchir une étape supplémentaire. L’ajout d’un PS personnalisé ou d’une note en bas peut permettre aux membres de votre audience de savoir que vous les considérez comme une personne, et non comme un numéro ou une personne dans une base de données.

Ajouter des éléments amusants

Une autre bonne pratique consiste à montrer à votre public que vous êtes aussi une personne. Des fonctionnalités telles que la paternité de Google ou les projecteurs des employés mettent en évidence le « côté humain » de votre entreprise. Vous ne devriez pas avoir peur de mettre en valeur un peu la personnalité de votre entreprise. Après tout, cela vous aidera à vous démarquer de vos concurrents, qui s’en tiennent probablement aux méthodes traditionnelles et «plus sûres» du marketing B2B. De plus, les éléments amusants peuvent être rafraîchissants pour les personnes habituées à consommer le même message et le même contenu encore et encore.

Former des relations solides

Dans le monde des ventes et du marketing B2B, de nombreuses décisions d’achat ne sont pas prises immédiatement. Au contraire, elles n’ont lieu qu’après un processus impliquant une équipe de décideurs appuyés par de multiples sources de données. Par conséquent, il est important de rester dans la conversation jusqu’à ce que la décision d’achat soit prise. En développant une relation avec ces décideurs clés, vous vous assurez que votre marque reste une priorité tout au long de ce processus. De plus, cela vous offre également la possibilité de poursuivre vos efforts de personnalisation pour augmenter l’impact de vos campagnes et efforts marketing.