Mettre en place des hôpitaux de fortune, constituer des équipes pour surveiller les patients en isolement à domicile: du gouvernement aux États

Pour faire face à l’augmentation potentielle des cas en vue d’assurer la préparation, le Centre a demandé aux États d’initier la création d’hôpitaux de campagne ou de fortune pour augmenter la disponibilité des infrastructures de santé.

Pour faire face à une éventuelle augmentation des cas de COVID-19, le Centre a conseillé à tous les États et territoires de l’Union d’engager le processus de mise en place d’hôpitaux de fortune et de constituer des équipes spéciales pour surveiller les patients en isolement à domicile.

Dans une lettre à tous les secrétaires en chef, le secrétaire à la Santé de l’Union, Rajesh Bhushan, a déclaré qu’il était impératif de souligner à nouveau l’importance d’une mise à niveau rapide et opportune des infrastructures de santé dans tous les États et UT.

« Cela devient d’autant plus important qu’avec l’augmentation soudaine des cas, nous pouvons commencer à voir une infrastructure sanitaire stressée », a-t-il déclaré.

« Cela peut être fait en coordination avec le DRDO et le CSIR ainsi qu’avec le secteur privé, les entreprises, les ONG, etc. Cela facilitera le processus de création rapide d’hôpitaux de campagne ou d’installations hospitalières temporaires », a déclaré Bhushan.

Le Centre a également déclaré que les États pourraient également envisager de tirer parti des chambres d’hôtel et d’autres hébergements liés aux hôpitaux dédiés au COVID dans le secteur public et privé pour répondre aux patients présentant des symptômes légers à modérés de COVID-19, comme cela a également été fait dans certains États au cours de la première augmentation des cas.

«Un grand nombre de cas positifs peuvent être éligibles à l’isolement à domicile. Ces cas nécessiteraient un suivi efficace et un mécanisme clairement défini pour un transfert rapide vers un établissement de santé en cas de détérioration de leur état de santé », a déclaré Bhushan.

Il a déclaré qu’il était particulièrement important que tous les États surveillent leur protocole d’isolement à domicile et sa mise en œuvre réelle sur le terrain.

« Des équipes spéciales doivent être constituées pour surveiller tous les cas d’isolement à domicile, les centres d’appels/salles de contrôle doivent faciliter les appels sortants pour surveiller ces patients et garantir que tous ces cas peuvent être transférés vers un établissement de santé approprié via des ambulances dédiées », a-t-il ajouté.

« Un mécanisme permettant aux citoyens d’appeler et d’obtenir une ambulance et un lit de manière transparente doit être opérationnalisé. Les centres d’appels, les tableaux de bord/portails au niveau du district ou de l’État peuvent jouer un rôle important dans leur organisation », a-t-il déclaré.

Bhushan a déclaré que les États sont également priés de veiller à ce que l’infrastructure de santé dédiée à Covid existante soit revisitée et que les mesures nécessaires pour garantir sa préparation opérationnelle soient prises.

« Il faut également maintenir une focalisation claire sur les zones rurales et les cas pédiatriques. Les États doivent examiner régulièrement la disponibilité de la logistique requise, la disponibilité de l’oxygène et le stock tampon de médicaments dans tous les établissements de santé de l’État », a-t-il déclaré.

Pour contenir la propagation de l’infection, la mise en œuvre d’activités de confinement sur le terrain est essentielle, a-t-il déclaré.

« La nécessité d’une recherche efficace des contacts associée à la mise en quarantaine des contacts, y compris la mise en quarantaine des installations pour les contacts à haut risque et comorbides, doit être prise en compte. Un nombre suffisant d’installations de quarantaine doit donc être prévu dans tout l’État », a déclaré Bhushan.

