Mettre en place un système informatique à toute épreuve, un mécanisme de contrôle pour vérifier les erreurs d’évaluation : CAG à CBDT

Le contrôleur et auditeur général de l’Inde (CAG), dans un rapport déposé au Parlement, a audité 356 cas de grande valeur relatifs à l’impôt sur les sociétés avec un effet fiscal de 12 476,53 crores de Rs. »

Soulignant des erreurs et des irrégularités importantes dans les évaluations de l’impôt sur les sociétés, l’auditeur suprême CAG a demandé mardi au Conseil central des impôts directs (CBDT) de mettre en place un système informatique et un mécanisme de contrôle interne infaillibles pour éviter de telles répétitions. Contrôleur et auditeur général de l’Inde ( CAG), dans un rapport déposé au Parlement, a audité 356 cas de grande valeur relatifs à l’impôt sur les sociétés avec un effet fiscal de 12 476,53 crores de roupies.

Ces cas concernaient principalement des erreurs arithmétiques dans le calcul du revenu et de l’impôt, des erreurs de perception d’intérêts, des irrégularités dans l’autorisation d’amortissement/des pertes d’entreprise/des pertes en capital, des exonérations/déductions/remises/allègements/crédit MAT irréguliers, une imputation incorrecte des dépenses d’entreprise, des revenus non évalué / sous-évalué en vertu des dispositions normales, etc. », a-t-il déclaré. Sur 356 cas de valeur élevée, CAG a illustré 38 cas d’erreurs / irrégularités importantes dans les évaluations de l’impôt sur les sociétés impliquant un effet fiscal de 3 976,56 crore Rs. CAG a déclaré l’application de taux incorrects d’impôt et de surtaxe, des erreurs dans le prélèvement d’intérêts, des remboursements excédentaires ou irréguliers « indiquent des faiblesses » dans les contrôles internes du Département de l’impôt sur le revenu (ITD) qui doivent être corrigées. correction dans les cas signalés par l’Audit, on peut mentionner qu’il ne s’agit que de quelques cas illustratifs, test vérifié en audit.

Dans tout l’univers de toutes les évaluations, y compris les évaluations sans examen, de telles erreurs d’omission ou de commission ne peuvent être exclues. éviter la récurrence de telles erreurs à l’avenir », a déclaré le CAG. Il a en outre déclaré que CBDT peut examiner si les cas d’« erreurs » remarqués sont des erreurs d’omission ou de commission et s’il s’agit d’erreurs de commission, alors ITD devrait assurer les mesures nécessaires conformément à la loi. .

Le rapport a noté que les recettes fiscales directes ont diminué de 7,6% en 2019-2020 (Rs 10,51 crore lakh) par rapport à 2018-19. Cependant, la part des impôts directs dans les recettes fiscales brutes a diminué à 52,3% en 2019-2020, contre 54,7% en 2018-19. Les perceptions de l’impôt sur les sociétés ont diminué de 16,1%, passant de Rs 6,63 lakh crore en 2018-19 à Rs 5,57 crore lakh en 2019-2020 et l’impôt sur le revenu est passé à 4 %, passant de 4,62 crore lakh Rs en 2018-19 à 4,80 crore lakh Rs en 2019-20.

Selon le rapport, le nombre d’évalués non corporatifs est passé de 6,20 crores en 2018-2019 à 6,39 crores en 2019-2020, soit une augmentation de 3,16 %. Le nombre d’entreprises évaluées est passé de 8,46 lakh en 2018-19 à 8,38 lakh en 2019-2020, enregistrant une baisse de 0,9%. CAG a déclaré que les arriérés de demande sont passés de Rs 12,3 lakh crore en 2018-19 à Rs 16,2 lakh crore en 2019-2020, dont plus de 97,6 % de la demande non recouvrée serait difficile à récupérer en 2019-2020.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.