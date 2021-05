Mettre fin à l’aide militaire à Israël ⋆ .

À l’arrière d’un camion en Afghanistan lors de l’invasion américaine de 2001, un collègue journaliste de Russie qui a servi dans l’Armée rouge dans les années 1980 a déclaré qu’il était heureux d’être de retour dans le pays. «Parce que cette fois,» dit-il en balançant ses mains pour indiquer les essaims de réfugiés, les villages bombardés et les tirs d’artillerie à proximité, «toute cette merde vous appartient. Il m’a pointé du doigt, l’Américain. J’ai regardé autour de moi et j’ai immédiatement tiré la conclusion évidente: nous devrions foutre le camp d’Afghanistan.

C’était il y a 20 ans. Nous étions juste en train d’entrer. Mais nous étant nous – essayant de gagner les cœurs et les esprits avec des mandataires corrompus – et les Afghans étant les Afghans – ne pouvant s’entendre que sur une chose, leur intolérance à la domination étrangère – une défaite et un retrait humiliants étaient inévitables. démarrer.

Il serait impossible de surestimer les avantages de ne pas faire quelque chose, de ne jouer aucun rôle, de se tenir à l’écart et de permettre à une situation d’évoluer ou de se transformer sans aucune implication de votre part. Comme dans le film «War Games», vous gagnez en ne faisant rien.

C’est une leçon que les décideurs politiques étrangers américains doivent intérioriser plus que toute autre. Il en va de même pour les électeurs américains, constamment piégés dans une conundra du moindre mal. Nous n’avons pas à voter pour l’un ou l’autre des mauvais candidats. Nous n’avons pas à nous impliquer dans la politique d’autres pays ou dans leurs guerres. Lorsque toutes les options dans une situation donnée pue le ciel, le choix moralement correct est de s’asseoir sur vos mains et de laisser quelqu’un d’autre se vautrer dans le bourbier.

La dernière ébullition de la violence entre Israël et la Palestine plaide en faveur de l’isolationnisme. Les colons juifs de droite militants encouragés et protégés par le gouvernement du Premier ministre corrompu Benjamin Netanyahu tentent d’expulser des centaines de familles palestiniennes des maisons qu’elles ont possédées pendant des décennies à Jérusalem-Est, la future capitale d’un État palestinien à domination arabe si l’on est jamais établi. Les colons soutiennent devant le tribunal que la terre en question appartenait à l’origine à une fiducie juive et devrait revenir en conséquence. Cependant, comme le note le New York Times, le régime d’apartheid traite les gens différemment selon leur appartenance ethnique: «La loi israélienne permet aux Juifs de récupérer la propriété des terres qu’ils ont quittées en 1948, mais refuse aux Palestiniens le droit de récupérer les propriétés dont ils ont fui dans le même pays. guerre.”

Les Israéliens brutalisent les manifestants et bombardent Gaza; le gouvernement Hamas de Gaza tire des roquettes sur Israël. Comme d’habitude, Israël déploie de manière disproportionnée plus de violence: 67 Gazaouis et 7 Israéliens sont morts jusqu’à présent.

Le gouvernement des États-Unis prétend parfois être un «intermédiaire honnête» dans la crise au Moyen-Orient. La vérité est que nous avons nos gros pouces sur la balance et tout le monde le sait. L’abîme entre notre rhétorique yay-paix-et-démocratie et la réalité de notre politique étrangère est un tas d’hypocrisie fumante.

Les États-Unis ferment les yeux sur la violence israélienne et le vol de la terre arabe, levant rarement le petit doigt pour avancer vers une solution à deux États tout en décriant bruyamment la violence arabe contre les Israéliens. Les États-Unis envoient 4 milliards de dollars par an à Israël – assez pour offrir des soins de santé gratuits à 1,4 million d’Américains si nous le voulions. Joe Biden a récemment rétabli 235 millions de dollars d’aide à l’Autorité palestinienne qui avait été coupée par Trump – moins d’un seizième du paquet à Israël.

Lorsque l’armée de l’air israélienne bombarde des immeubles d’habitation remplis de civils dans la ville densément peuplée de Gaza, les Palestiniens sont réduits en pièces à l’aide de bombes guidées et de missiles tirés à partir de F-16 et de F-35 fabriqués au Texas et en Californie. Les FDI ciblent les manifestants de rue en Cisjordanie avec des cartouches de gaz lacrymogène et des grenades assourdissantes tirées de lanceurs fabriqués par une société basée en Pennsylvanie.

Le chaos d’Israël vous est apporté par l’Amérique. Peu d’Américains en sont conscients. Mais les Palestiniens et les musulmans du monde entier le sont.

Même si vous soutenez l’existence de l’État juif, et même si vous pensez que le mouvement Boycott, Désinvestissement, Sanctions (BDS) contre Israël va trop loin, vous devriez pouvoir envisager de mettre fin à l’aide militaire américaine à Israël (sans boycotts ni autres sanctions ) comme un impératif moral. Ce serait également un choix judicieux de politique étrangère qui réduirait l’anti-américanisme mondial ainsi que les chances d’une future attaque terroriste de type 9/11.

Contrairement à la propagande du Likud, couper l’assistance militaire ne créerait pas une menace existentielle imminente. Entre les 85 milliards de dollars d’aide américaine à Israël depuis 1949, son économie robuste et ses liens plus étroits avec nombre de ses voisins arabes, il y a peu de danger que ce petit pays féroce soit poussé à la mer. Et si cela devait changer, nous pourrions réévaluer la situation et reprendre le financement – à condition qu’Israël décide d’essayer de faire la paix et coopère avec l’établissement d’une Palestine libre et indépendante.

Il n’est guère surprenant que le gouvernement de droite israélien encaisse le chèque en blanc pour faire tout ce qu’il veut que nous leur envoyions chaque année. La seule façon dont nous pouvons tenir Israël pour responsable des escalades répétées, des accaparements de terres et de la brutalité continue est d’arrêter d’envoyer le train de sauce. Le fait de couper l’argent changera-t-il leur comportement? Peut-être. Quoi qu’Israël décide de faire de son propre chef, il le fera sans notre bénédiction et sans notre financement.

Souvent, la meilleure chose à faire est de ne rien faire du tout.

Ted Rall (Twitter: @tedrall), le caricaturiste politique, chroniqueur et graphiste, est l’auteur d’un nouveau roman graphique sur un journaliste qui a mal tourné, «The Stringer». Maintenant disponible à la commande. Vous pouvez soutenir les caricatures et les chroniques politiques percutantes de Ted et voir son travail en premier en parrainant son travail sur Patreon.

