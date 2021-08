Mettre fin à l’arrêt, encore une fois | Rapport SGT ⋆ 10z viral

de l’Institut Mises :

Il y a seize mois, en mars 2020, nous avons plaidé pour la fin des fermetures imposées par le gouvernement des entreprises, des écoles, des églises, des restaurants et des événements en raison du virus covid :

Le shutdown de l’économie américaine par décret gouvernemental devrait prendre fin. Les dommages durables et de grande envergure causés par ce précédent autoritaire dépassent de loin ceux causés par le virus COVID-19. Le peuple américain – individus, familles, entreprises – doit décider lui-même comment et quand rouvrir la société et retourner à sa vie quotidienne.

Notre affirmation était simple : les représentants du gouvernement ne sont singulièrement pas qualifiés pour considérer les compromis, économiques et autres, derrière leurs actions brutales et brutales. Ils ne peuvent pas évaluer les risques pour des millions d’individus, ils ne peuvent pas décider quelles activités sont essentielles ou non essentielles, et ils ne peuvent pas payer les Américains pour qu’ils restent à la maison et ne travaillent pas.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Depuis lors, l’exhortation de Frédéric Bastiat selon laquelle nous considérons les résultats « invisibles » de l’action de l’État s’est avérée exceptionnellement sage. La dévastation économique résultant de la fermeture de l’économie américaine mettra des années à être pleinement appréhendée, notamment en termes de coût d’opportunité. Le Congrès et la Réserve fédérale se sont entendus pour injecter des milliers de milliards de nouveaux dollars dans l’économie, des dollars qui, sans surprise, ont profité aux Américains les plus riches et aux plus grandes entreprises. Ce que cela laisse présager pour l’inflation et l’épargne moyenne des gens est presque certainement négatif. Et le bilan humain, en termes de maladies physiques et mentales engendrées par les fermetures, notamment en ce qui concerne les enfants psychologiquement vulnérables, est déjà énorme.

Au-delà de l’Amérique, environ 121 millions de personnes en Afrique, en Haïti et au Venezuela pourraient être confrontées à la famine en raison de la réduction de la production alimentaire l’année dernière.

Même en acceptant les statistiques officielles du gouvernement, les « cas » de covid-19 (souvent asymptomatiques) aux États-Unis représentent environ 35 millions, soit un peu plus de 10 % de la population. Le taux de mortalité par infection est débattu, mais le virus est certainement moins que mortel pour la grande majorité de ceux qui le contractent, probablement environ 99%. Et ces 1% de décès sont fortement concentrés chez les personnes âgées de plus de quatre-vingts ans et celles présentant des comorbidités existantes. Cela ne veut rien dire du fait que ce taux de mortalité par infection n’est pas uniforme pour l’ensemble de la population – il dépend également de l’âge et d’autres données démographiques. Les deux groupes auraient pu être plus en sécurité à la maison tandis que le reste de l’Amérique a simplement pris les précautions standard contre la grippe.

Cela signifie que le risque d’hospitalisation ou de décès dû au covid-19 est exagéré par les responsables gouvernementaux et les médias. Mais même si 10 millions de personnes étaient mortes, le principe sous-jacent serait le même : le gouvernement n’a ni l’autorité ni la sagesse de forcer les Américains à mettre fin à leur vie et à rester chez eux.

Peu de gens imaginaient que l’Amérique serait confrontée à de nouvelles restrictions de covid à l’automne 2021. Pourtant, l’administration Biden envisage maintenant de nouvelles restrictions de covid fédérales, tandis que les États et les villes d’Amérique envisagent de nouveaux mandats de masque et de vaccins pour entrer dans les lieux publics et les entreprises. Le maire de New York a l’intention d’interdire aux personnes non vaccinées de participer à de nombreuses activités en septembre. Les journalistes appellent à la création d’une liste d’interdiction de vol pour les non vaccinés, tandis que les sociétés de médias sociaux déplate-forme des sources alternatives d’information concernant le covid, les vaccins et les traitements alternatifs. Pendant ce temps, les Centers for Disease Control and Prevention revendiquent l’autorité bizarre d’étendre un moratoire sur les expulsions à l’échelle nationale, ce qui représente une prise réglementaire flagrante sans compensation pour les propriétaires. La violation des contrats de location privés est un précédent particulièrement inquiétant et un détour ridicule de la « règle de droit ».

Nous nous opposons fermement à toutes ces mesures, car elles sont profondément antilibérales et incompatibles avec une société libre et décente. Ce n’est pas le travail ni le droit des politiciens ou des responsables de la santé d’exercer une autorité sur notre corps physique, d’obliger un traitement médical ou de créer une sous-classe d’Américains. La question de savoir si l’une de ces mesures est légale, en vertu de la loi fédérale, étatique ou locale, est une question distincte, même s’il est douteux. Mais il est important de souligner qu’il n’y a pas d’exception de santé publique aux exigences de procédure régulière de la constitution fédérale.

La « santé publique » est indéfinie et indéfinissable, comme toute mesure globale. Les individus valorisent différentes choses et font donc des choix différents concernant leur alimentation, leur mode de vie et leurs habitudes personnelles. Si le gouvernement et les responsables de la santé se soucient vraiment des risques de covid ou de delta, ils devraient se concentrer sur l’obésité, l’exercice, l’alimentation et le soleil pour promouvoir l’immunité naturelle. On nous dit maintenant que la variante delta du virus justifie une nouvelle action gouvernementale. Mais tous les virus évoluent et de nouveaux virus se présentent souvent pendant la saison de la grippe. Si chaque nouveau virus ou variation justifie des arrêts ou de nouveaux vaccins, nous serons confrontés à un paysage infernal dystopique sans fin d’intervention de l’État dans nos décisions médicales.

En fin de compte, nous ne pouvons pas sous-traiter ou déléguer la responsabilité de notre santé individuelle à des médecins, des politiciens ou des responsables médicaux. Nous ne pouvons pas vivre sans risque, et nous ne pouvons certainement pas forcer les autres à se faire vacciner ou à inhiber leurs expirations naturelles avec des masques. À maintes reprises, les politiciens nous induisent en erreur, créant de l’alarmisme pour justifier leur propre désir de pouvoir et de contrôle politiques. L’Amérique peut survivre à un virus, mais nous ne pouvons pas survivre à un gouvernement sans foi ni loi qui assume de nouveaux pouvoirs chaque fois qu’un nouveau virus apparaît.

Lire la suite @ Mises.org