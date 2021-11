Mettre fin à l’hégémonie de l’App Store ; Le monopole Google-Apple doit être résolu, mais sans chargement latéral

Donc, si Apple peut démontrer comment le chargement latéral pourrait démêler sa couverture de sécurité soigneusement conçue, il a le droit d’être entendu et considéré. Mais, cela ne devrait en aucun cas se traduire par une licence pour devenir un hégémon.

La domination des magasins d’applications Android et iOS a entraîné une réduction importante pour Google et Apple, respectivement, dans l’économie des applications. À titre de perspective, l’industrie des applications a enregistré 143 milliards de dollars de dépenses de consommation mondiales en 2020. Apple ne divulgue pas les chiffres exacts, mais son segment « services », qui comprend son app store, a généré 19% de son chiffre d’affaires total de 274 milliards de dollars en 2020.

Pendant ce temps, le Google Play Store a généré 38,6 $ la même année. De plus en plus, dans toutes les juridictions, l’utilisation quotidienne du mobile (un indicateur de l’utilisation des applications) bat ou fait concurrence à la télévision ; pas étonnant qu’en 2020, les investisseurs aient investi 73 milliards de dollars de capitaux dans des entreprises axées sur le mobile. C’est donc une autre raison pour laquelle les enjeux pour Apple et Google d’une économie d’applications florissante sont élevés.

Mais la domination absolue des plates-formes d’applications des deux géants de la technologie a entraîné une multitude de problèmes. Qu’il s’agisse de commissions importantes sur les achats via l’application qui pèsent sur le point de vue des développeurs/fournisseurs d’applications ou d’obliger les développeurs d’applications à utiliser leurs systèmes de paiement, de nombreux problèmes menacent la concurrence : Apple et Google peuvent également proposer des offres d’applications concurrentes dans certains domaines. le dynamisme de l’économie des applications.

Cela a suscité une forte réaction de la part de nombreuses juridictions. Récemment, la Corée du Sud a modifié ses lois pour empêcher les magasins d’applications d’obliger les fabricants d’applications à utiliser leurs systèmes de paiement. Il y a également eu un certain contrôle des dégâts du côté des magasins d’applications : Google a réduit ses commissions sur les applications par abonnement à 15 % dès le premier jour, au lieu de 30 % pour la première année (chute à 15 % la deuxième année). en avant), et il pense que les taux de commission pourraient descendre à seulement 10 % pour les applications qui participent à son programme Play Media Experience.

Juxtaposez cela avec la commission de 1 à 2% facturée par la plupart des portails de paiement autres que Google et Apple. Pas étonnant que les start-ups d’applications aient pris les armes. La modification par Apple de sa politique anti-direction – permettant ainsi aux applications de communiquer directement avec les utilisateurs sur les méthodes de paiement – est la bienvenue, mais des juridictions comme l’UE perçoivent encore suffisamment d’hégémonie Apple/Google pour proposer des lois autorisant le chargement latéral (permettant aux utilisateurs de smartphones de télécharger des applications à partir d’Internet, en dehors des magasins d’applications).

Apple et Google pourraient sûrement s’inspirer de Microsoft, qui a des taux de commission aussi bas que 5%. Les magasins d’applications dictant les tarifs aux créateurs d’applications ont un effet de contrôle ; pour les petits développeurs, cela devient un déterminant de la survie. Il n’est donc pas étonnant que des forums comme l’Alliance of Digital India Foundation estiment que les développeurs devraient bénéficier de « l’équité et non de la bienveillance sous la forme de pourcentages de commission « réduits » », et la détermination du taux de commission est laissée au marché plutôt qu’au marché. le monopole de l’app-store (selon l’OS d’un téléphone).

L’Inde, comme d’autres juridictions, doit élaborer une législation appropriée pour permettre à la fois aux magasins d’applications et aux applications de prospérer. Une telle législation doit garder à l’esprit, alors qu’elle tente de lutter contre les effets anticoncurrentiels de la domination des magasins d’applications, qu’Apple a fait des investissements importants pour protéger la vie privée des utilisateurs.

