Mettre la loupe sur le nouveau TINY ETF

L’innovation se décline dans toutes les tailles. Des progrès significatifs peuvent impliquer des découvertes à petite échelle, et c’est pourquoi le FNB ProShares sur la nanotechnologie (NYSEARCA :MINUSCULE) est prometteur, car le titre TINY exploite un marché relativement sous-estimé.

ProShares est bien connu pour sa grande variété de fonds négociés en bourse, qui peuvent souvent diversifier un portefeuille. Tout aussi important, ces fonds peuvent fournir une exposition à des secteurs et sous-secteurs que d’autres fonds n’explorent généralement pas.

La science de la nanotechnologie, comme nous le verrons, a un large éventail d’applications dans la vie réelle.

Avant de vous plonger dans un fonds, vous voudrez certainement « savoir ce que vous possédez », comme le dit le proverbe. Alors sortons le microscope et voyons en quoi consiste cet ETF.

Un regard plus attentif sur TINY Stock

Tout d’abord, ce fonds est aussi frais que possible. Nous parlons ici d’une opportunité au rez-de-chaussée, car la date de création du TINY ETF était le 26 octobre de cette année.

Ce fonds se négocie sur le bien connu NYSE Arca échanger. Et ce n’est probablement pas un hasard si les dépenses d’exploitation de l’ETF sont minimes, à seulement 0,58 %.

Cela commence déjà à être très attrayant. Après tout, maintenir des dépenses basses peut généralement contribuer à de meilleurs résultats à long terme pour les actionnaires.

De plus, l’objectif déclaré du fonds est de rechercher « des résultats d’investissement, avant frais et dépenses, qui suivent la performance du Indice de nanotechnologie solactive. «

Cet indice comprend un panier d’actions liées aux nanotechnologies – 30 d’entre elles pour être exact (au 26 octobre).

Ce même jour, l’ETF ProShares Nanotechnology comprenait également 30 actions liées à la nanotechnologie, ce qui est parfaitement logique.

Qu’est-ce que la nanotechnologie, de toute façon?

Maintenant que vous connaissez les faits de base sur ce fonds, nous pouvons porter notre attention sur le sous-secteur sur lequel se concentre TINY.

Les objets de taille nanométrique, comme l’explique ProShares, sont si petits qu’ils ne peuvent pas être vus avec un microscope conventionnel.

Considérez ceci : les composants d’un nano-robot peuvent être environ un millionième de la taille d’une fourmi moyenne.

Il s’agit d’une technologie hautement applicable, comme l’explique ProShares :

« Des nanoparticules de crème solaire aux nanorobots indétectables surveillant la santé de votre corps de l’intérieur, la production à l’échelle nanométrique permet aux entreprises de fabriquer des produits plus petits, plus intelligents et plus fonctionnels.

La nanotechnologie est non seulement utile dans plusieurs industries, mais est également un domaine en mode de croissance rapide.

Recherche émergente, selon ProShares, s’attend à ce que l’industrie mondiale des nanotechnologies atteigne un énorme 290 milliards de dollars d’ici 2028. Cela impliquerait un taux de croissance annualisé de 18% à partir de 2021.

Que contient le FNB ProShares Nanotechnology ?

À présent, vous devriez être convaincu que la nanotechnologie est un domaine qui mérite d’être exploré, et peut-être même dans lequel investir.

Encore une fois, cependant, il est essentiel de « savoir ce que vous possédez ». Alors, quels types de sociétés sont détenus dans le TINY ETF ?

D’une part, ce ne sont pas toutes de petites entreprises. En fait, au 26 octobre, la capitalisation boursière moyenne d’une entreprise composant le fonds était de 58 milliards de dollars.

De plus, ces sociétés sont majoritairement basées aux États-Unis (66,52 %).

C’est un fonds international, car il y a aussi des entreprises dans d’autres pays comme Israël (7,05 %), le Japon (5,07 %) et les Pays-Bas (4,99 %) dans le TINY ETF.

De plus, il existe des noms familiers dans le fonds qui ont un lien avec la nanotechnologie, tels que Moderna (NASDAQ :ARNm) et Micro-systèmes avancés (NASDAQ :DMLA), ainsi que des entreprises moins connues mais néanmoins intrigantes.

La ligne de fond

Ce que nous avons ici est une autre nouvelle offre de ProShares – et celle-ci est dans un domaine qui est sur une trajectoire de croissance rapide.

Les ETF peuvent faciliter l’investissement dans un sous-secteur d’avenir tel que la nanotechnologie.

Le FNB ProShares Nanotechnology offre une nouvelle exposition à un sous-secteur de niche mais incroyablement excitant qui est susceptible de croître dans les années à venir.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.