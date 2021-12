Mettre la monétisation des actifs sur la bonne voie

NITI Aayog pousse les ministères à accélérer les plans de monétisation des actifs du gouvernement de l’Union pour atteindre l’objectif budgétaire actuel de 88 190 crores de roupies. Ce programme crucial est également surveillé par le secrétaire du Cabinet pour s’assurer que divers ministères, qui font partie du plan, intensifient leurs efforts pour atteindre les objectifs, selon le Times of India. En termes simples, la monétisation implique la création de nouvelles sources de revenus en libérant la valeur des investissements réalisés dans les actifs publics sous le contrôle du gouvernement, y compris les participations dans des entreprises du secteur public, qui n’ont pas généré de rendements appropriés ou sont sous-utilisés. Cette initiative vise à débloquer la valeur des actifs publics actuellement en exploitation qui resteront sous le contrôle du gouvernement. Tout ce qui est fait est d’inviter une plus grande participation du secteur privé dans les projets de friches industrielles afin que ceux-ci soient valorisés, grâce à un fonctionnement plus efficace.

Alors que les ministères des routes et de l’électricité sont en mesure d’atteindre leurs objectifs, d’autres comme les chemins de fer, le pétrole, les mines et les sports semblent être en retard. En fait, les chemins de fer seraient considérés comme le plus grand « retardé » après un changement de garde. Les projets routiers et énergétiques ont rapidement décollé, grâce au rôle important joué par les Real Estate Investment Trusts et Infrastructure Investment Trusts ou InvITs. Ces fiducies s’apparentent à des fonds communs de placement qui permettent aux investisseurs d’acheter des parts de ces fiducies cotées en bourse et ainsi de participer aux revenus de ces véhicules sous forme de dividendes et de distribution de parts. La Power Grid Corporation of India a monétisé avec succès certains de ses projets de transmission via son PGInvIT. Le gouvernement a désormais relevé son niveau d’ambition en ciblant 28 608 kilomètres de circuits d’actifs de transport.

Les partenariats public-privé (PPP) sont également des modes privilégiés de monétisation des actifs. Dans le cas des chemins de fer, qui représentent 25 % des 6 millions de roupies d’actifs à monétiser au cours des quatre prochaines années, les PPP devraient réaménager 400 gares, exploiter 90 trains de voyageurs, louer la voie sur des corridors de fret dédiés. , etc. Dans le cas des trains de voyageurs, il existe un modèle de convention de concession pour exploiter ces trains pendant une période de 35 ans en échange d’un paiement initial, de redevances d’accès aux voies, d’une part des revenus et d’un engagement d’investissement. Le partenaire privé aura le droit de percevoir les tarifs et de bénéficier de l’infrastructure de maintenance des Chemins de fer. Cependant, les chemins de fer prennent du retard dans l’atteinte de l’objectif de 17 810 crores de roupies pour cet exercice, car leurs efforts pour amener le secteur privé à faire fonctionner des trains de voyageurs n’ont pas porté leurs fruits. Il y a des indications que les termes sont en train d’être révisés pour attirer une plus grande participation des acteurs privés.

La monétisation des actifs ne décollera que si le secteur privé est à bord. India Inc doit également faire une bonne part du levage de charges lourdes pour le pipeline d’infrastructure nationale de Rs 111 lakh crore, en contribuant un cinquième des dépenses requises. Pour assurer sa participation, la monétisation des actifs doit être mise en œuvre dans la plus grande transparence. Il doit y avoir un équilibre entre le risque et la récompense, entre les intérêts publics et privés. La monétisation des actifs sera un exercice ardu si les différents projets sont acculés par quelques parties privées. Les esprits animaux d’India Inc sont actuellement bas, grâce à un «déficit de confiance» persistant avec le gouvernement. Les investissements privés sont également sensibles à l’incertitude politique et réglementaire. Par exemple, l’absence d’un régulateur pour assurer des règles du jeu équitables entre les trains privés et publics a entravé les efforts pour faire circuler les trains sur une base PPP. L’enthousiasme de l’industrie indienne est donc essentiel au succès de la monétisation des actifs.

