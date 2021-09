Mettre le Nirvana dans NFT : le photographe Charles Peterson fouille dans les archives grunge pour ses débuts numériques

Le chanteur de Nirvana Kurt Cobain à Rebar à Seattle dans une photographie de 1991 de Charles Peterson. L’image est l’une des nombreuses proposées en tant que jeton non fongible. (Photo avec l’aimable autorisation de Charles Peterson)

Le regard sur le visage de Kurt Cobain pourrait tout dire – comme quelqu’un en 1991 vient de lui expliquer ce que “jeton non fongible” va signifier en 2021.

Pour Charles Peterson, qui a capturé le chanteur ricanant de Nirvana à l’apogée du grunge (ci-dessus), le look est exactement ce qu’il fallait pour en faire la première goutte NFT du célèbre photographe de Seattle, 30 ans après avoir fait l’image.

Le regretté Cobain fait partie d’une collection de personnalités du rock représentées dans les “Charles Peterson Grunge Years”, une collection NFT organisée par Phosphene, basée à Seattle, sur une sorte de portail en ligne lancé en mai et permettant de connecter des artistes et des collectionneurs dans le monde surpeuplé de marchés de l’art numérique. Onze des images de Peterson sont proposées à la vente à partir d’aujourd’hui sur la place de marché OpenSea.

Kirsten Anderson, propriétaire de longue date de la galerie d’art de Seattle Roq La Rue, a lancé Phosphene avec Art Min, un vétéran de la technologie, investisseur et ancien vice-président d’impact pour la Fondation de la famille Paul G. Allen.

Anderson a qualifié Peterson de légende de la photographie rock qui a façonné la perception des « années grunge » emblématiques du nord-ouest du Pacifique de la fin des années 80 et du début des années 90, et comment tout cela a bouleversé l’industrie de la musique.

« Tout le monde a probablement vu une photo de Peterson, qu’ils le sachent ou non », a déclaré Anderson. “Et c’est vraiment excitant de pouvoir présenter des artistes notables et influents, qui dans le passé étaient vraiment limités au domaine physique.”

Le photographe Charles Peterson se capture dans un selfie en miroir. (Photo avec l’aimable autorisation de Charles Peterson)

Peterson, qui vit de la vente de tirages et de licences d’images, a déclaré qu’il avait été approché au cours de la dernière année pour proposer son travail d’une nouvelle manière. Il a observé avec le reste du monde de l’art et les passionnés de technologie comment les NFT ont bouleversé la pensée traditionnelle en matière de collection d’art. Les jetons sont des certificats de propriété virtuels enregistrés dans le cadre d’un réseau informatique blockchain et ont déclenché un engouement parmi les collectionneurs et les passionnés de crypto-monnaie.

“Je ne pouvais tout simplement pas comprendre ce que cela signifie et les détails techniques de celui-ci”, a déclaré Peterson. “C’est difficile, en tant qu’artiste affamé toute ma vie, de comprendre d’où vient tout cet argent amusant.”

La première collection de ses images NFT est regroupée autour d’un thème visuel célébrant les « insouciants », que Peterson appelle « les imbéciles et les goofballs qui peuvent être intelligents, drôles et motivés… qui changent la merde exactement parce qu’ils ne donnent pas un merde. … Ils ont refait la musique telle que nous la connaissons.

La plupart des photos n’ont pas été beaucoup distribuées dans le passé et ne sont pas ce que Peterson considère comme ses “plus grands succès”.

Le chanteur de Pearl Jam, Eddie Vedder, s’asperge de vin au Oakland Coliseum en 1997. (Photo avec l’aimable autorisation de Charles Peterson)

Son objectif était de ramener un peu de la légèreté du grunge qui attirait beaucoup de monde à ses débuts. Il l’a appelé son meilleur souvenir de l’époque, voyant le sens de l’humour et l’esprit sardoniques lors du tournage de groupes tels que Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Mudhoney et plus encore.

“Il ne s’agissait pas uniquement de ce genre de grande mythologie de la tragédie et de ce genre de truc énorme rock”, a déclaré Peterson. «Je veux en quelque sorte revenir à qui étaient ces gens. Pour moi, l’humour peut souvent transpercer et montrer la vraie personnalité de quelqu’un.

Peterson, 57 ans, n’a jamais eu de panier d’achat numérique sur son site Web et vend des tirages aux personnes qui se connectent directement avec lui par e-mail. Il peut faire huit à 12 impressions par mois, allant de 8 1/2 x 11 pouces à 44 x 66 pouces.

PRÉCÉDEMMENT: 30 ans après que ses photographies emblématiques aient capturé l’essor du grunge, Charles Peterson se tourne vers Instagram

Les NFT seront des fichiers PNG numériques – des négatifs numérisés qui sont retouchés par la main de Peterson et selon ses normes. Il a abordé l’effort avec les connaissances de sa longue expérience dans le monde de l’impression et il défend sa capacité continue à gagner de l’argent avec son art, transformant maintenant les images en NFT.

“Je dois en quelque sorte me séparer de me sentir coupable à propos du commerce ou de gagner ma vie avec quelqu’un qui est un sujet”, a déclaré Peterson. “Oui, c’est eux, mais ce ne serait pas eux sous cette forme si ce n’était pas pour moi et mon art.”

Phosphene a réalisé un total de quatre gouttes d’œuvres d’art depuis son lancement. La plate-forme essaie de se démarquer à la fois par sa curation et en aidant les artistes à entrer dans l’espace et à se placer sur les bons marchés. La durabilité est une considération clé car Phosphene achète des crédits de compensation carbone pour essayer de réduire les émissions de carbone associées à la puissance de calcul requise par la blockchain.

“Nous avons résolu quelques problèmes autour de notre modèle commercial et de nos choix technologiques et pensons avoir trouvé quelque chose qui fonctionne”, a déclaré Min, ajoutant que les NFT ont été touchés par un marché baissier en juin et juillet, mais qu’il est maintenant “encouragé par plus et plus de personnes créent des portefeuilles crypto pour acheter des NFT.

Une épreuve de Nirvana tournée à Seattle en 1990. (Photo avec l’aimable autorisation de Charles Peterson)

Parmi les premières images, Peterson en propose 10 en exemplaire unique. Mais il fait également une édition de 10 pour l’une de ses épreuves de Nirvana, mettant en vedette la programmation originale de Cobain, Krist Novoselic et Chad Channing, tourné à Seattle en 1990. Peterson se souvient avec émotion de la maladresse du tournage.

“C’est vraiment mignon”, a-t-il dit. “Quand je pense au groupe, je pense toujours à eux comme à cette formation, parce que j’ai usé mon exemplaire de” Bleach “à sa sortie.”

Cette histoire, les souvenirs et l’appréciation continue de l’art sont ce qui a relié Phosphene et Peterson plus de trois décennies après que les groupes se soient réunis pour la première fois et que les images aient été créées pour la première fois.

Trouver d’anciens et de nouveaux fans sur un marché encore en développement sera le test.

“Je suppose que nous créons ici des archives historiques de quelque chose sur lequel les gens sont encore vraiment gaga”, a déclaré Peterson. «Cela pourrait être un buste, cela pourrait être incroyable. Mais vous ne savez pas à moins d’essayer. Sinon, ils vont rester ici sur mon disque dur pour toujours.