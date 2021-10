Meurtre à la frontière de Singhu : la police récupère des vêtements tachés de sang, des épées utilisées pour couper les mains et le pied d’un homme

La police de Sonepat a déclaré avoir récupéré les vêtements et les épées tachés de sang des deux accusés – Sarabjit Singh et Narain Singh.

La police de l’Haryana a récupéré lundi deux épées qui ont été utilisées pour couper les mains et les pieds d’un ouvrier sur un site de protestation d’agriculteurs près de la frontière de Singhu, ainsi que les vêtements tachés de sang de la victime – tous appartenant à deux membres de la secte Nihang qui ont été arrêtés dans le meurtre.

La police de Sonepat a déclaré avoir récupéré les vêtements et les épées tachés de sang des deux accusés – Sarabjit Singh et Narain Singh. Un téléphone portable trouvé chez eux a également été envoyé pour examen médico-légal, a indiqué la police. Selon eux, d’autres personnes pourraient être arrêtées dans cette affaire. La police de l’Haryana a mis en place deux équipes d’enquête spéciales pour enquêter sur l’incident.

Jusqu’à présent, quatre personnes – toutes appartenant à la secte Nihang – ont été arrêtées en lien avec ce meurtre horrible. Parmi ceux-ci, trois ont été placés en garde à vue dimanche jusqu’à six jours.

Narain Singh a été arrêté samedi près d’Amritsar. Deux autres Nihangs, Govindpreet Singh et Bhagwant Singh de Fatehgarh Sahib, se sont « rendus » le même jour devant la police de Sonipat en lien avec le lynchage.

Un SIT dirigé par l’officier de l’IPS Mayank Gupta, qui est le surintendant adjoint de la police, Kharkhoda, Sonipat, enquêtera sur les vidéos de l’incident qui circulaient sur les réseaux sociaux. Le deuxième SIT dirigé par le surintendant adjoint de la police, Sonipat, Virender Singh, mènera l’enquête globale sur l’affaire.

La famille de la victime avait auparavant mis en doute l’affirmation des assaillants selon laquelle il aurait commis un sacrilège et avait demandé une enquête de haut niveau sur l’affaire. La dépouille mortelle de la victime, Lakhbir Singh, a été incinérée dans son village natal du district de Tarn Taran, au Pendjab, dans un cadre de sécurité stricte en présence des membres de sa famille samedi soir.

Sarabjit Singh a été le premier à être arrêté vendredi pour le meurtre brutal de Lakhbir Singh. Il a été présenté samedi devant un tribunal de Sonipat et placé en garde à vue pendant sept jours. Quelques heures plus tard, Narain Singh a été arrêté par la police rurale d’Amritsar dans le village d’Amarkot, dans le district d’Amritsar, a annoncé la police. Il a été emmené à Sonipat par la police de l’Haryana tôt dimanche.

Narain Singh, alors qu’il s’adressait aux médias avant son arrestation à Amritsar, était impénitent et a déclaré que Lakhbir Singh avait été « puni pour sacrilège ». Selon la police de Sonipat plus tôt, Sarabjit Singh a affirmé que quelques autres personnes étaient impliquées dans le meurtre.

L’affaire a suscité l’indignation et déclenché des appels à l’action pour nettoyer les sites de protestation aux frontières de Delhi où les agriculteurs campent depuis novembre dernier pour faire pression pour l’abrogation des trois lois agricoles du Centre.

Le Samyukt Kisan Morcha avait cependant publié vendredi une déclaration se distanciant de l’incident et a déclaré qu’il souhaitait préciser que « les deux parties à l’incident », le groupe Nihang et la victime, n’ont aucun lien avec le Morcha. .

Les dirigeants des syndicats d’agriculteurs ont affirmé samedi que l’incident n’aurait aucun impact sur l’agitation et ont déclaré qu’ils amélioreraient la sécurité en installant des caméras de vidéosurveillance et en augmentant le nombre de volontaires sur les sites de protestation.

Le corps de Lakhbir Singh a été retrouvé vendredi attaché à une barricade à la frontière de Singhu avec une main coupée et de multiples blessures causées par des armes tranchantes. Quelques heures après le crime, Sarabjit Sigh, vêtu de la robe bleue de l’ordre Nihang, a affirmé qu’il avait « puni » la victime pour avoir « profané » un livre sacré sikh.

