La dépouille mortelle de Lakhbir Singh a été incinérée dans son village natal du Tarn Taran, au Pendjab, sous haute sécurité en présence des membres de sa famille. (Express Photo)

Vijay Sampla, président de la Commission nationale des castes répertoriées, s’est entretenu samedi avec le DGP du Pendjab, demandant des mesures strictes contre les villageois pour avoir prétendument interdit la crémation d’un ouvrier dalit qui a été lynché sur un site de protestation d’agriculteurs à la frontière de Singhu vendredi.

«Ceci est contraire à la loi de 1989 sur les castes et tribus répertoriées (prévention des atrocités). Les villageois n’autorisent pas les derniers rites du défunt. J’ai parlé au DGP et lui ai demandé de prendre connaissance de l’affaire et de prendre des mesures strictes contre les auteurs », a-t-il déclaré au Sunday Express.

La dépouille mortelle de Lakhbir Singh a été incinérée dans son village natal du Tarn Taran, au Pendjab, sous haute sécurité en présence des membres de sa famille. Aucun prêtre sikh n’était présent pour accomplir l’Ardas (prière religieuse sikhe) et personne de son village, Cheema Kalan, n’a assisté aux derniers rites.

Vendredi, Sampla avait envoyé un avis au DGP et au secrétaire en chef de l’Haryana, leur demandant de fournir un rapport sur l’incident à la frontière de Singhu.

Sampla a déclaré samedi que les dirigeants des agriculteurs ne peuvent pas « se laver les mains » de l’incident. S’adressant aux journalistes, Sampla a déclaré que quel que soit l’incident survenu sur le site de la manifestation, les dirigeants agricoles en étaient responsables. « Leur rôle est le même que celui des coupables. Ils ne peuvent pas se laver les mains de l’incident », a-t-il déclaré.

Le corps de Lakhbir Singh, un ouvrier du district de Tarn Taran au Pendjab, a été retrouvé vendredi attaché à une barricade à la frontière de Singhu avec une main coupée et de multiples blessures causées par des armes tranchantes, l’incident étant imputé à un groupe de Nihangs .

Sarabjit Singh, arrêté vendredi pour ce meurtre brutal, a été présenté devant un tribunal de Sonepat à Haryana et placé en garde à vue pendant sept jours. Quelques heures plus tard, Narain Singh a également été arrêté par la police rurale d’Amritsar dans le village d’Amarkot près de Jandiala Guru dans le district d’Amritsar, a indiqué la police.

Tard samedi soir, deux autres membres de l’ordre Nihang, originaires du Fatehgarh Sahib du Pendjab, se sont « rendus » devant la police de Sonipat à Kundli en lien avec le meurtre horrible. Ils ont interagi avec les médias à la frontière de Singhu avant de « se rendre ».

Dans un clip vidéo devenu viral après l’incident, certains Nihangs sont vus debout alors que l’homme est allongé sur le sol dans une mare de sang avec sa main gauche coupée à côté de lui. Les Nihangs sont entendus dans le clip disant que l’homme a été puni pour avoir profané un livre sacré des Sikhs.

