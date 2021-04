«Meurtre à la mission» de Blaine Harden ⋆ .

Sur l’étagère

Meurtre à la mission: une frontière meurtrière, son héritage de mensonges et la prise de l’Ouest américain

Par Blaine Harden

Viking: 464 pages, 30 $

Chinua Achebe a un jour rappelé un proverbe africain à un intervieweur: «Tant que les lions n’ont pas leurs propres historiens, la chasse glorifiera toujours le chasseur.» Ses paroles semblent avoir une résonance supplémentaire en ces temps, alors que les Américains comptent avec une version de l’histoire écrite par des Blancs. La semaine dernière, des responsables à Washington ont ordonné le retrait du Capitole américain de la statue d’un homme longtemps considéré comme le «sauveur» de l’État, corrigeant un mythe destructeur sur la façon dont le territoire de l’Oregon est entré aux États-Unis.

Blaine Harden, dont le dernier livre, «Murder at the Mission», démantèle ce mythe, a grandi à Washington, fils d’un homme qui a aidé à construire le barrage de Grand Coulee, «la chose la plus puissante jamais construite par un homme», comme Woody Guthrie a chanté.

Lorsque nous avons parlé début avril par vidéo, il a admis qu’il n’avait jamais vraiment pensé au lien entre l’électricité alimentant sa maison et l’histoire du fleuve Columbia. Puis, il a rencontré Martin Louie Sr., membre des tribus confédérées de la réserve de Colville. Harden travaillait sur un livre sur le Columbia, et quand il a parlé à Louie de son père, et comment Harden lui-même avait travaillé sur le barrage pendant un été, Louie lui a dit: «Vous êtes les gars qui ont tué nos poissons, et puis tu ne nous as rien donné.

Le septuagénaire se leva lentement de son canapé, se rappela Harden, et se dirigea vers son placard. Il a dit à Harden: «La seule chose qu’ils nous ont donnée, c’est ceci» – «puis il m’a poussé au visage une boîte de saumon émis par le gouvernement.

La question des droits tribaux est indissociable de toute discussion sur l’eau en Occident, et elle semble susceptible de revenir sur le devant de la scène cet été alors qu’une sécheresse persistante oppose les agriculteurs aux tribus. Déballer l’histoire de la colonisation blanche dans le nord-ouest du Pacifique signifie faire face à l’un des mythes fondateurs de la région: comment les meurtres dans une petite mission dans ce qui est aujourd’hui l’est de Washington ont conduit à l’établissement des États de l’Oregon, de Washington et de l’Idaho.

Comme Harden, j’ai eu ma première rencontre avec l’histoire des missionnaires malheureux, Marcus et Narcissa Whitman, dans une école de Washington. Pour moi, c’était en huitième. Pour Harden, c’était une pièce de théâtre à l’école élémentaire sur le «massacre de Whitman», le meurtre du couple et de 11 autres hommes blancs par une délégation de la tribu Cayuse en 1847.

Les Whitman ont été célébrés comme des martyrs, et le voyage à travers le pays de Marcus Whitman pour faire pression sur les législateurs pour revendiquer le territoire de l’Oregon a été considéré rétrospectivement comme le seul événement qui a finalement amené la terre sous contrôle américain. Mais comme le montrent les recherches de Harden, l’histoire a été transformée en une légende dorée par le fabuliste et collègue missionnaire Henry Spalding. En fait, le récit du voyage à travers le pays ne ressemble guère à la vérité historique. Non seulement Spalding a inventé des détails qui ont transformé Whitman en héros, mais lui et d’autres ont également utilisé ces détails concoctés pour collecter des fonds et ont trouvé un collège nommé en l’honneur des Whitman.

«L’histoire de Whitman était une véritable pièce de théâtre passionnante dans le Far West – du moins c’est ce qu’il semblait», écrit Harden. «La mort violente aux mains d’hostiles lanceurs de tomahawk a donné à l’histoire un frisson émouvant de martyre des terres. Il liait Whitman au général George Armstrong Custer à Little Bighorn, à Davy Crockett à l’Alamo, voire à Christ au Calvaire. Ce que personne ne m’a dit à l’époque, c’est que l’histoire de Whitman était en grande partie un paquet de mensonges.

Alors que la légende dépeint les Whitman comme un couple voué à sauver les âmes parmi les tribus locales, Harden dit que le Board of Commissioners of Foreign Missions, basé à Boston, qui a envoyé les Whitman en mission, avait un «but explicite [which] était de préparer les peuples tribaux à la venue des Blancs. Pour les acculturer, les convertir et les «civiliser» afin qu’ils puissent mieux s’adapter au flot à venir de Blancs.

Cette mission «civilisatrice» était une réponse à une politique nationale de plus en plus sévère envers les Amérindiens qui comprenait des migrations forcées telles que le Trail of Tears. Les missionnaires «ont insisté pour que les Indiens apprennent l’anglais, se coupent les cheveux, portent des vêtements blancs, abandonnent leur vie nomade traditionnelle, renoncent à la propriété collective de la terre, acceptent la propriété privée, s’installent en tant que fermiers, acceptent le travail acharné, apprennent à labourer, et élever des cultures en ligne – tout en obéissant aux dix commandements… »

Lorsqu’une épidémie de rougeole a commencé à tuer les Cayuse et que les médicaments des Whitman n’ont pas réussi à guérir les malades, faisant ainsi de Marcus un «homme-médecine raté», les événements mortels ont été déclenchés. La mission échouait déjà; les Cayuse n’avaient aucun intérêt à trouver la religion blanche. Les missionnaires «de plus en plus autoritaires, arrogants et égoïstes» ont construit de grandes maisons et amené des troupeaux d’animaux de ferme, mais ont refusé de payer un loyer aux Cayuse pour leurs terres. Pour la tribu, la maladie qu’ils ont répandue était la goutte d’eau, un «empoisonnement» de leur peuple.

Spalding, qui s’était installé parmi les Nez Percés à proximité, a profité des meurtres. Harden le décrit comme un «colporteur de conspiration, un fabuliste averti en publicité dans le costume d’un prédicateur pionnier». Spalding a dramatisé sa propre évasion des attaques de Cayuse et a affirmé que les prêtres catholiques du diocèse local avaient orchestré les meurtres.

Harden transmet dans une prose spirituelle les conséquences de la rupture de l’histoire de Spalding: un calcul au Whitman College de Walla Walla, Washington, conduisant au retrait d’une statue de Marcus Whitman du campus et, plus récemment, de Statuary Hall au Capitole américain.

Journaliste Blaine Harden, l’auteur de «Meurtre à la mission».

La rencontre avec Louie qui a engendré «Murder at the Mission» est survenue au cours du travail sur «A River Lost», un livre sur les barrages qui ont transformé le Columbia autrefois puissant en une série de flaques de boue. Harden appelle cela son «expérience la plus importante en tant que journaliste», ce qui en dit long. Sa longue carrière a inclus des séjours avec le Washington Post, le New York Times, la série documentaire de PBS «Frontline» et The Economist. En 2012, il a écrit «Escape From Camp 14», l’histoire de la seule personne connue pour avoir échappé à un camp de prisonniers politiques nord-coréen. Il a fait des reportages sur la Corée du Nord, la Yougoslavie déchirée par la guerre et de nombreux endroits en Afrique.

Mais c’est l’histoire des Whitman qui a «choqué» Harden comme nul autre. Cela a également semblé tout à fait opportun, a-t-il déclaré, «en particulier à l’ère Trump et post-Trump, où les gens sont prêts à acheter des histoires fausses mais à se sentir bien dans leur peau. Il trace une ligne droite entre les mythes de l’école primaire et les théories du complot d’aujourd’hui. «En Amérique», dit-il, «une bonne histoire a une manière insidieuse de surpasser une vraie, surtout si cette histoire confirme notre vertu, félicite notre élection et consacre notre statut de peuple élu de Dieu.

Pourtant, Harden voit également le démantèlement du mythe Whitman comme une histoire de triomphe. Les Cayuse ont porté la stigmatisation du meurtre pendant plus d’un siècle, et ce ne sont pas seulement les Blancs qui les en ont blâmés. D’autres tribus en voulaient aux Cayuse pour les répercussions des meurtres. L’histoire vraie – énoncée dans le livre terriblement lisible de Harden – fait partie d’une série de malentendus tragiques dans lesquels le carburant de l’expansion blanche a rencontré l’une des étincelles inévitables de l’histoire.

Harden voit également l’histoire du Cayuse comme un conte finalement triomphant. Le saumon est retourné dans les eaux que la tribu s’est battue pour restaurer, et le casino de la tribu a financé des activités connexes et le rachat de terres de réserve.

Comme l’a dit un membre de la tribu à Harden: «En voyant tous ces Blancs jouer à ces machines à sous… Nous avons récupéré notre eau et nos poissons. Nous avons fait une économie. Tous ces Indiens reçoivent des salaires, des avantages sociaux. Tout ira bien. » Tout ce qu’il fallait, c’était maîtriser l’avidité de l’homme blanc, tout comme l’homme blanc avait exploité leur eau.

Berry écrit pour un certain nombre de publications et tweets @BerryFLW.

