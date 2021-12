Meurtre au Nagaland: Chorus grandit pour l’abrogation de l’AFSPA, selon Neiphiu Rio, la loi ternit l’image de l’Inde

Rejoignant le chœur croissant en faveur du retrait de la loi, le ministre en chef du Meghalaya, Conrad K Sangma, a également déclaré que l’AFSPA devrait être abrogée.

Au milieu de l’indignation suscitée par les meurtres de civils lors d’une opération anti-insurrectionnelle dans le district de Mon au Nagaland, le ministre en chef Neiphiu Rio a déclaré lundi qu’il avait demandé au gouvernement central de supprimer la loi de 1958 sur les forces armées (pouvoir spécial) dans l’État.

« J’ai parlé au ministre de l’Intérieur de l’Union, il prend la question très au sérieux. Nous avons accordé une aide financière aux familles touchées. Nous demandons au gouvernement central de supprimer l’AFSPA du Nagaland. Cette loi a noirci l’image de notre pays », a déclaré Rio lors d’une visite dans le district de Mon où l’incident a eu lieu dimanche.

Rejoignant le chœur croissant en faveur du retrait de la loi, le ministre en chef du Meghalaya, Conrad K Sangma, a également déclaré que l’AFSPA devrait être abrogée. « L’AFSPA devrait être abrogée », a tweeté Sangma, dont la centrale nucléaire est un allié du BJP.

Des groupes de la société civile, des militants des droits et des dirigeants politiques de la région du Nord-Est demandent depuis des années le retrait de la loi «draconienne», alléguant des excès des forces de sécurité en toute impunité sous le couvert de la loi.

L’AFSPA confère des pouvoirs spéciaux aux forces armées dans les zones considérées comme perturbées. La loi est en vigueur dans l’Assam, le Nagaland, le Manipur (à l’exception de la zone du conseil municipal d’Imphal), les districts de Changlang, Longding et Tirap de l’Arunachal Pradesh et les zones relevant de huit postes de police à la frontière de l’Assam.

La police du Nagaland a pris un suo moto FIR contre 21 forces spéciales para de l’armée indienne dans le cadre d’une opération de contre-insurrection qui a entraîné la mort de 14 villageois. Un jawan de l’armée a également perdu la vie lorsque la situation s’est rapidement détériorée de manière incontrôlable.

Pendant ce temps, le Centre a annoncé une ex-gratia de Rs 11 lakh chacun aux familles des personnes tuées dans l’incident. Le gouvernement du Nagaland a également annoncé une ex-gratia de Rs 5 lakh chacun aux familles des défunts.

