Meurtre d’Ahmaud Arbery : Travis et Gregory McMichael, William Bryan condamnés à la prison à vie | Monde | Des nouvelles

Vendredi, un juge de Géorgie a condamné Travis McMichael, Gregory McMichael et William « Roddie » Bryan à la prison à vie pour ce qu’il a appelé le meurtre « effrayant » d’Ahmaud Arbery en 2020, qui avait traversé leur quartier majoritairement blanc dans le sud des États-Unis.

Les McMichael, un père et son fils, passeront désormais le reste de leur vie en prison, mais le juge Timothy Walmsley a décidé que Bryan pouvait demander une libération conditionnelle après 30 ans de prison, la peine minimale autorisée pour meurtre en vertu de la loi de l’État.

Walmsley a déclaré lors de l’audience devant le tribunal du comté de Glynn à Brunswick qu’il avait infligé aux McMichael la peine la plus sévère qui s’offrait à lui en partie à cause de leurs paroles et actions « insensibles » qui ont été capturées sur vidéo.

Le juge a déclaré qu’il s’agissait d’une « scène effrayante et vraiment dérangeante » d’une image dans une vidéo sur téléphone portable du meurtre où McMichael commence à lever son fusil de chasse sur M. Arbery alors que le jeune homme de 25 ans se trouve à environ 20 pieds.

Il a déclaré qu’Arbery avait été traqué, abattu et tué parce que des personnes dans la salle d’audience avaient fait justice elles-mêmes.

Auparavant, la famille de M. Arbery s’était adressée au tribunal pour faire valoir que les stéréotypes raciaux avaient conduit au meurtre du joggeur passionné.

Les avocats de la défense ont plaidé la clémence, affirmant qu’aucun des trois hommes n’avait jamais eu l’intention de tuer M. Arbery.

En novembre, un jury a déclaré Gregory McMichael, 66 ans, son fils Travis McMichael, 35 ans, et leur voisin Bryan, 52 ans, coupables de meurtre, voies de fait graves, séquestration et intention criminelle de commettre un crime.

La procureure principale Linda Dunikoski avait fait valoir que les deux McMichael devraient mourir en prison et que seul Bryan devrait pouvoir demander une libération conditionnelle, soulignant ce qu’elle a appelé « un modèle démontré de vigilance » de la part des McMichael.

Jasmine Arbery s’est adressée au tribunal d’une voix tremblante pour offrir une célébration poétique de la noirceur de son frère, qui, selon elle, a été prise pour quelque chose d’effrayant par ses assassins.

Elle a déclaré: « Il avait la peau foncée qui brillait au soleil comme de l’or.

« Il avait les cheveux bouclés ; il aimait souvent les tordre. Il avait un nez large et la couleur de ses yeux était remplie de mélanine.

« Ce sont les qualités qui ont fait croire à ces hommes qu’Ahmaud était un dangereux criminel.

« Pour moi, ces qualités reflétaient un jeune homme plein de vie et d’énergie qui me ressemblait et aux gens que j’aime. »

PLUS À VENIR