Meurtre dans le North Yorkshire: horreur à Thornton-le-Dale alors que la police a appelé à un «incident grave» | Royaume-Uni | Des nouvelles

La police du North Yorkshire est descendue sur Thornton-le-Dale, entre York et Scarborough, à midi aujourd’hui (mercredi) après des informations faisant état d’un « incident grave ». Des voisins ont déclaré que la présence de la police sur Church Lane, une rue résidentielle, avait été « un choc ».

Dans un communiqué publié ce soir, la police a déclaré : « Une femme a été retrouvée décédée dans la propriété et cela est actuellement traité comme une enquête pour meurtre.

« Un homme a été arrêté et des enquêtes sont en cours pour établir toutes les circonstances entourant cet incident.

« Un gardien de scène reste en place. »

Christopher John Holmes, un voisin du défunt, a rendu hommage à la femme.

Il a déclaré à YorkshireLive : « C’était une femme gentille, je m’entendais bien avec elle.

« Je ne m’attendais pas à ce que cela lui arrive. »

M. Holmes aurait déclaré qu’il appellerait régulièrement la mère de deux enfants ou qu’il ferait le tour pour aider au jardinage.

Il a ajouté : « Elle va me manquer.

«Je la vérifiais toujours et quand je voyais les lumières de sa salle de bain s’allumer le matin, je savais qu’elle allait bien. Parfois, elle tirait les rideaux et me faisait signe.

M. Holmes a ajouté: « Je ne peux pas croire qu’elle soit partie. »

Après que la police se soit présentée dans le village, à la pointe sud des North Yorkshire Moors, un voisin qui habite de l’autre côté de la route a déclaré au média local : « Rien ne se passe jamais ici.

« Quand j’ai vu toute la police, l’ambulance et l’hélicoptère, je me suis dit ‘Oh mon Dieu, qu’est-ce qui se passe ici ?’ »

Le numéro de référence du crime de la police du North Yorkshire pour l’incident est le 12220002314.

Rapports supplémentaires de Victoria Scheer, Mellissa Dzinzi et Danielle Hoe