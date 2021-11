Meurtre de Brentford: l’agonie de son fils en tant que retraité, 84 ans, est poignardé dans la rue | Royaume-Uni | Nouvelles

Un homme a été tué alors qu’il tentait d’aider la femme de 84 ans qui a été grièvement blessée après avoir été poignardée dans le dos alors qu’elle revenait du domicile d’un ami à Brentford, dans l’ouest de Londres. La femme, nommée localement Betty Walsh, une mère de sept enfants originaire d’Irlande, était aujourd’hui hospitalisée dans un état grave alors que la police tentait de reconstituer les événements qui ont conduit aux attentats.

Les services de police et d’ambulance ont été appelés vers 19 h 50 et ont trouvé l’homme, qui a ensuite été déclaré mort sur les lieux, et une femme blessée par arme blanche. Les blessures de Mme Walsh étaient graves, mais n’ont pas été jugées mortelles.

Paul Moore, qui vit à proximité, a déclaré qu’il avait aidé Mme Walsh après qu’elle et le mort aient été attaqués. Il a déclaré: « Elle rentrait chez elle à pied depuis la maison de son amie et elle pensait que l’homme l’avait poussée mais elle avait été poignardée dans le dos. C’est une femme adorable. Je la connais depuis plus de 30 ans. Tout le monde la connaît. »

On lui a dit que la victime avait tenté de venir en aide à la femme. Il est entendu que le mort, âgé d’une vingtaine d’années, a également été poignardé avant d’entrer en titubant dans un magasin de kebab.

Un homme, âgé d’une trentaine d’années, a été arrêté pour meurtre et tentative de meurtre hier matin. Un porte-parole de la Met Police a déclaré : « Alors que des enquêtes sont en cours pour établir les circonstances, rien n’indique que l’incident est lié au terrorisme et à l’heure actuelle, personne d’autre n’est recherché comme suspect pour les coups de couteau. »

S’exprimant sur les lieux hier, le fils de la femme a déclaré aux journalistes: « C’est l’Angleterre. C’est la société », alors qu’il a demandé à la police de le laisser passer le cordon pour rendre visite à sa famille de l’autre côté. Plus tôt, son petit-fils a laissé un bouquet de fleurs sur les lieux.

Le porte-parole a ajouté: « Des enquêtes sont également en cours pour déterminer si l’une des personnes impliquées se connaissait. Les agents pensent connaître son identité et apportent un soutien à sa famille. Une identification formelle sera organisée en temps voulu. Un examen post-mortem Une enquête urgente a été lancée, qui est maintenant dirigée par des détectives des homicides de Specialist Crime.

DCI Brain Howie a déclaré: «J’aimerais entendre quiconque a été témoin de l’incident ou a eu une interaction avec le suspect près de la scène mais n’a pas encore parlé à la police. En outre, toute personne susceptible d’avoir des images, qu’elles proviennent de sonnettes, de dashcams ou d’appareils mobiles, est également invitée à vérifier ce matériel et à entrer en contact avec la police s’il y a quelque chose de pertinent à notre enquête. »

Gerhard Peleschka, directeur du pub local The Griffin, a décrit Mme Walsh comme une «légende de Brentford». Il a déclaré: «Betty travaillait ici les jours de match pendant les périodes les plus chargées. Elle était ici jusqu’en 1978, elle était la meilleure barmaid que vous ayez jamais rencontrée. Elle connaissait tout le monde, tout le monde l’aimait. Les gens la connaissaient depuis des années et des années, c’est une légende de Brentford. Ce qui s’est passé hier est tellement tragique, parce qu’elle est si connue. Elle est en forme comme un violon. Ça vous épate ce qui lui est arrivé.

Dans un incident sans rapport, la police a ouvert une enquête pour meurtre après qu’un homme a été mortellement poignardé dans le quartier de Saffron Lane à Leicester la nuit dernière. La force a été appelée à un rapport d’un groupe de personnes se battant dans la rue près des jonctions avec Duncan Road et St Andrews Road peu avant 23h30 hier.

Les agents qui ont été envoyés pour enquêter sur le rapport ont trouvé l’homme grièvement blessé, âgé d’une vingtaine d’années, sur les lieux. Il a été déclaré mort peu de temps après. Deux hommes, âgés de 30 et 23 ans, ont été arrêtés pour suspicion de meurtre. Cinq autres hommes – deux de 34 ans, un de 32 ans, un de 30 ans et un de 19 ans – ont été arrêtés pour suspicion de rixe. Ils restent tous en détention.

L’inspecteur-détective en chef Adam Pendlebury, de l’unité des opérations spéciales des East Midlands, dirige l’enquête. Il a déclaré : « Notre enquête n’en est qu’à ses débuts et bien qu’un certain nombre de personnes aient été arrêtées, je suis très désireux de parler à quiconque a vu ce qui s’est passé. Cet incident s’est produit sur une route très fréquentée à la périphérie de Leicester et je suis sûr qu’il y aura eu des passants qui en ont été témoins.

« Je suis particulièrement désireux de parler à tous les automobilistes qui passaient à ce moment-là ou à toute personne qui aurait pu filmer l’incident sur son téléphone portable. Toute information dont vous disposez, aussi insignifiante que vous la jugez, pourrait aider mon enquête. »