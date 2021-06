Meurtre de Caroline Crouch: des entrées de journal effrayantes révèlent un mariage malheureux

H

Des entrées de journal bouleversantes d’une mère britannique qui a été tuée par son mari grec ont été révélées dans les dossiers de la police.

Caroline Crouch, 20 ans, a été étouffée à mort par Babis Anagnostopoulos qui a ensuite organisé une dissimulation élaborée pour donner l’impression qu’elle était morte dans un cambriolage raté.

Afin de rendre ses mensonges plus crédibles, il a également noyé le chiot husky de la famille.

Après huit heures d’interrogatoire par la police, Anagnostopoulos a avoué et a déclaré qu’il avait menti parce qu’il ne voulait pas que leur fille Lydia, âgée de 11 mois, grandisse sans parents.

Les entrées du journal de Mme Crouch montrent comment le couple a eu une relation enflammée et toxique, rapporte amna.gr.

Dans l’une, elle a écrit : « Je me suis encore battue avec Babi. Cette fois, c’était sérieux.

«Je l’ai frappé, je l’ai insulté et il a enfoncé la porte.

« Tout ce que je voulais, c’était qu’il me demande comment je vais quand je me suis réveillé. Je me suis réveillé si faible et fatigué.

« Je pense partir. Je pense aller chez ma sœur, je ne sais pas si je peux continuer avec Babi.

“Je l’aime tellement que je ne peux pas le quitter même si cette relation me fait mal.”

Caroline Crouch avec son mari Babis Anagnostopoulos et leur fille Lydia

/Instagram

Lorsqu’elle était enceinte de Lydia en 2019, Caroline a écrit : « La nuit dernière, nous nous sommes battus avec Babi parce que j’ai eu une crise à cause de mes hormones.

“Je lui ai crié dessus, je l’ai frappé et je lui ai dit que je ne voulais pas de notre bébé…

«Je ne vais pas bien, je suis très contrarié, je sais qu’il ne ferait jamais de mal à mon bébé.

“Mon amour pour elle est plus fort que tout au monde.”

Le 3 juillet 2020, alors que sa petite fille Lydia avait un mois, Caroline a écrit : “Aujourd’hui, ma petite a un mois, c’est aussi le jour où j’ai dit à Babi que je voulais partir… Je me sens mal.”

Mme Crouch, une ressortissante britannique qui a grandi en Grèce, a été retrouvée assassinée dans une chambre le 11 mai après que son mari a signalé le crime à la police.

Anagnostopoulos, un pilote d’hélicoptère et instructeur de vol de 33 ans, a fait un certain nombre de déclarations quelques heures après le meurtre, racontant aux journalistes qu’ils avaient été ligotés par des voleurs qui ont fait irruption dans leur maison à Glyka Nera.

Mais la police a révélé jeudi que ce n’était en fait pas vrai et Anagnostopoulos avait avoué avoir tué sa femme.

Il a admis l’avoir étouffée lors d’une bagarre à leur domicile aux premières heures du 11 mai.

Dans l’aveu rampant du pilote, il a déclaré : « ‘Je me suis attaché.

“J’ai tout fait parce que quand j’ai réalisé que je l’avais tuée, j’ai pensé à mon enfant”, a rapporté le Daily Mail.

Les aveux sont intervenus alors que des photos d’Anagnostopoulos serrant la mère désemparée de Mme Crouch lors de son service commémoratif mercredi ont été publiées.

L’étreinte a eu lieu alors que les détectives arrivaient pour l’appeler loin du service – affirmant qu’ils avaient arrêté un nouveau suspect et avaient besoin de son aide pour l’identifier.

Cependant, le suspect était en fait Anagnostopoulos lui-même.

La police a pu démêler ses mensonges après que les données collectées à partir d’un tracker de fitness sur le poignet de Mme Crouch ont montré que son cœur avait cessé de battre avant que le cambriolage présumé n’ait eu lieu.

Les données de suivi du domicile d’Anagnostopoulos ont également montré qu’il se déplaçait du grenier au sous-sol de la maison et vice-versa, bien qu’il prétende avoir passé toute la nuit attaché au lit.

Les données d’une caméra de sécurité à la maison ont également montré que sa carte mémoire avait été retirée à 1h20 du matin – encore une fois, des heures avant que l’effraction présumée n’ait eu lieu.

Un enquêteur principal, travaillant sur l’affaire, a déclaré qu’il n’avait pas fallu longtemps à Anagnostopoulos pour avouer.

“Il a dit qu’il se battait avec Caroline depuis un certain temps et qu’ils se disputaient cette nuit-là, échangeant des SMS passionnés alors qu’il était au rez-de-chaussée et qu’elle était dans le grenier”, ont-ils déclaré.

L’enquêteur a déclaré que lorsque Caroline a envoyé un texto à son mari qu’il était « stupide », il a perdu son « sang-froid ».

“Il a désactivé la caméra de surveillance de la maison, jetant sa carte mémoire, avant de charger jusqu’au grenier où il a eu une autre dispute animée avec Caroline, la poussant sur un lit là-bas et l’étouffant à mort”, a ajouté le policier.