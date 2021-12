Meurtre de civils au Nagaland : Amit Shah déclare que le gouvernement regrette l’incident et que le SIT enquêtera sur l’affaire d’ici un mois

Le ministre de l’Intérieur a déclaré qu’une foule en colère d’environ 250 personnes avait vandalisé la base d’opérations du fusil Assam dans la ville de Mon et incendié la maison de COB.

Le gouvernement central a exprimé son chagrin face aux meurtres de civils au Nagaland et a déclaré qu’une équipe d’enquête spéciale avait été formée pour enquêter sur la question. S’exprimant aujourd’hui à Lok Sabha et Rajya Sabha, le ministre de l’Intérieur Amit Shah a déclaré que le SIT soumettrait son rapport dans un délai d’un mois. Détaillant la séquence des événements, Shah que l’armée avait reçu des informations sur le mouvement des extrémistes dans la zone d’Oting du district de Mon et sur la base de l’entrée, 21 commandos ont tendu une embuscade dans la zone suspectée.

Il a dit que pendant l’opération, un véhicule est arrivé là et le personnel de l’armée lui a fait signe de s’arrêter mais le véhicule a tenté de s’enfuir. « Suspecté du véhicule transportant des extrémistes, il a été la cible de tirs en raison de la mort de 6 des 8 personnes présentes dans le véhicule. Il s’est avéré plus tard qu’il s’agissait d’un cas d’identité erronée. Deux autres qui ont été blessés ont été emmenés au centre de santé le plus proche par l’armée », a déclaré Shah.

Il a ajouté qu’à mesure que la nouvelle se répandait, des villageois locaux ont encerclé l’unité de l’armée et mis le feu à deux véhicules et les ont attaqués. « En conséquence, un jawan des forces de sécurité est mort et de nombreux autres jawans ont été blessés. Les forces de sécurité ont dû recourir au tir pour se défendre et disperser la foule. Cela a causé la mort de 7 civils supplémentaires et des blessures à quelques autres », a-t-il déclaré.

Le ministre de l’Intérieur a ajouté que l’administration locale et la police ont tenté de ramener la situation à la normale et que la situation actuelle est tendue mais sous contrôle. « Le DGP du Nagaland et le commissaire de police ont visité le site le 5 décembre. Un FIR a été enregistré au poste de police de Tizit dans l’affaire. Compte tenu de la gravité de l’incident, l’enquête a été confiée au Département de la police criminelle de l’État. Un SIT a été formé et il lui a été demandé de terminer l’enquête dans un délai d’un mois », a déclaré Amit Shah.

Le ministre de l’Intérieur a déclaré qu’une foule en colère d’environ 250 personnes avait vandalisé la base d’opérations du fusil Assam dans la ville de Mon et incendié la maison de COB. «En conséquence, pour disperser la foule, le personnel du fusil Assam a dû tirer, provoquant la mort d’une autre personne et une autre blessée. Des forces supplémentaires ont été déployées dans la zone touchée pour éviter d’autres incidents malheureux. Les trois quartiers généraux principaux de l’armée ont publié un communiqué de presse exprimant une tristesse extrême face à l’incident. L’armée enquête sur les décès au plus haut niveau », a déclaré le ministre de l’Intérieur.

Shah a déclaré qu’il avait contacté le gouverneur du Nagaland et le secrétaire en chef après avoir reçu les informations sur l’incident et que le secrétaire supplémentaire en charge du Nord-Est avait été envoyé à Kohima. « Il a eu des entretiens avec le secrétaire en chef du gouvernement du Nagaland et d’autres hauts responsables ainsi qu’avec des hauts responsables des forces paramilitaires pour examiner la situation en détail et normaliser la situation dès que possible », a déclaré Shah.

Le ministre de l’Intérieur a déclaré qu’une décision avait été prise selon laquelle chaque agence devrait veiller à ce qu’un tel incident ne se reproduise pas à l’avenir lors d’une action contre des extrémistes. Il a ajouté que le gouvernement surveille de près la situation et que les mesures nécessaires sont prises pour maintenir la paix dans la région où des ordonnances d’interdiction sont en place à titre de mesure de précaution.

Nagaland CM Neiphiu Rio a informé aujourd’hui que le Centre a donné une ex-gratia de Rs 11 lakhs chacun et que le gouvernement de l’État a donné Rs 5 lakhs chacun aux familles des personnes décédées.

