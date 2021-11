Meurtre de Janina Jefferson: l’ex-mari de l’ex-détenu Eric Jones est toujours en fuite 5 ans après une embuscade

La police de Virginie a renouvelé ses appels à l’aide du public pour attraper un suspect de meurtre qui a échappé à la capture pendant cinq ans après le meurtre par embuscade de Janina Jefferson dans un parking à l’extérieur de son lieu de travail.

Le bureau du shérif du comté de Wise demande des informations sur le sort de son ex-mari, Eric Monroe Jones, 51 ans, un ex-détenu en fuite avec plusieurs condamnations pour crime.

Janina Jefferson était une mère de trois enfants qui travaillait à l’usine d’eau des Appalaches en Virginie. (Bureau du shérif du comté de Wise)

Malgré de nombreux conseils, la police et le US Marshals Service n’ont pas réussi à retrouver Jones, a déclaré vendredi le bureau du shérif dans un communiqué.

Le couple, originaire de Big Stone Gap, en Virginie, a connu un divorce moche en 2016, selon les autorités. Le jour où le divorce a été finalisé, Jones se serait présenté à l’usine d’eau où travaillait Jefferson, 38 ans.

Eric Monroe Jones est considéré comme armé et dangereux. (Bureau du shérif du comté de Wise)

Ils se sont disputés et ont abouti à des accusations de voies de fait, de coups et blessures et d’étranglement contre Jones.

Le 1er novembre de la même année, Jones aurait menacé de lui tirer dessus et de la brûler et aurait juré qu’il ne retournerait pas en prison, selon le bureau du shérif. Son casier judiciaire comprend également un chef d’accusation de tentative de meurtre contre rémunération ainsi que des accusations d’armes à feu et de drogue, selon les dossiers des tribunaux.

Il est retourné à son lieu de travail le 27 novembre, ont déclaré les enquêteurs, se cachant prétendument jusqu’à ce qu’elle se gare sur le parking. Il a ensuite émergé et lui aurait tiré dessus à plusieurs reprises à bout portant.

Jones est considéré comme armé et dangereux. Les enquêteurs disent qu’il a utilisé les pseudonymes Eric Humphrey et « Eazy E » Jones.

C’est un homme noir aux yeux bruns et aux cheveux noirs et mesure 5 pieds 7 pouces. Les affiches de recherche indiquent son poids entre 175 et 192 livres.

Il est recherché pour meurtre qualifié, possession d’une arme à feu par un criminel reconnu coupable, meurtre au premier degré et autres chefs d’accusation.

Un porte-parole du bureau du shérif n’a pas pu être joint dans l’immédiat le week-end férié.