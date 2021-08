Meurtre de Kettering: une femme de 22 ans retrouvée morte à la maison – “Notre belle Maddie est partie” | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le corps d’un homme a également été retrouvé dans la propriété de Kettering et la police du Northamptonshire traite sa mort comme un meurtre. Le nom de la femme est Maddie Durdant-Hollamby, 22 ans. L’identification officielle de l’homme décédé devrait être effectuée d’ici le milieu de la semaine à venir.

La police a déclaré que jusque-là, elle ne pouvait pas le nommer officiellement.

Les deux corps ont été retrouvés par des policiers dans une maison de Slate Drive.

Les agents sont entrés dans la propriété peu après 13 heures le vendredi 27 août.

La police a ouvert son enquête après un rapport faisant état d’inquiétudes pour la sécurité de la femme.

Dimanche soir, la police a confirmé que la mort de la femme était traitée comme un meurtre.

Mme Durdant-Hollamby est originaire de Wimblington, Cambridgeshire.

L’officier enquêteur principal, l’inspecteur-détective Nicole Main, a déclaré: “D’abord et avant tout, j’offre mes condoléances à la famille, aux amis et aux collègues endeuillés de Maddie.

“Cette affaire est exceptionnellement tragique.

“Notre équipe a travaillé au cours des dernières 48 heures pour établir les circonstances qui ont conduit à la mort de ces deux personnes.”

Elle a ajouté que Maddie était une “jeune femme avec un avenir radieux” et que sa famille était soutenue.

L’inspecteur-détective Nicole Main a ajouté : “Cette affaire est exceptionnellement tragique et notre équipe a travaillé au cours des dernières 48 heures pour établir les circonstances qui ont conduit à la mort de ces deux personnes.

“Maddie Durdant-Hollamby était une jeune femme avec un brillant avenir devant elle, et nous veillons à ce que sa famille soit pleinement soutenue alors que nous travaillons pour répondre à leurs questions sur la façon dont elle a perdu la vie.

“Notre enquête n’a trouvé aucun antécédent connu de violence domestique dans cette affaire jusqu’à présent, mais nous continuons d’appeler toute personne possédant des informations qu’elle juge pertinentes pour nos enquêtes à nous contacter dès que possible.”

Dans un communiqué, la famille de la femme a déclaré: “Nous sommes absolument dévastés par la perte de Maddie, notre belle fille, sœur, petite-fille et nièce.

“Nos cœurs sont brisés et nous ne pouvons pas commencer à imaginer la vie sans elle. Le choc et la douleur que nous ressentons sont indescriptibles.

“C’était une belle personne à l’intérieur comme à l’extérieur, qui n’aimait rien de plus que passer du temps avec sa famille et ses amis.

“Maddie était une jeune femme gentille, attentionnée et réfléchie, qui a touché la vie de tous ceux qu’elle a rencontrés.

“Danseuse talentueuse, son talent créatif s’est poursuivi à l’école et dans sa carrière dans le marketing. Sa vie a malheureusement été écourtée au moment où sa carrière s’épanouissait.

“Nos pensées vont à tous ceux qui ont connu et aimé Maddie autant que nous.”

La mère de la jeune femme, Rachel, a également posté un message concernant sa fille sur Facebook et a déclaré : “Ce sont les mots les plus durs que nous ayons jamais eu à écrire.

“Notre belle et belle Maddie est partie.

“Elle a fait pousser ses propres ailes et est partie voler avec les anges.

“22 ans à aimer cette fille incroyable ne suffiront jamais, nous pensions avoir une vie devant nous.

“S’il vous plaît, serrez vos proches un peu plus fort et embrassez-les un peu plus longtemps, vous ne savez jamais quand ce sera peut-être votre dernière opportunité.

« Petite fille, tu étais notre monde et nos vies ne sont pas complètes sans toi.

“Le ciel a tellement de chance de t’avoir.”