Meurtre de la famille Murdaugh : tout ce qu’il faut savoir sur le mystère saisissant

Décès de Mallory Beach en février 2019 :

Selon un rapport de police obtenu par E! News, les autorités pensent que Paul, alors âgé de 19 ans, conduisait le bateau de 17 pieds de son père sur Archer’s Creek, lorsqu’il s’est écrasé sur un pont, lançant six personnes âgées de 18 à 20 ans dans l’eau. Alors que cinq des six passagers ont fait surface quelques instants plus tard, un jeune de 19 ans Plage de Mallory était introuvable.

Une semaine plus tard, les pires craintes de la famille Beach se sont réalisées lorsque ses restes ont été retrouvés à près de huit kilomètres du lieu de l’accident. Un rapport d’autopsie a indiqué que la cause du décès était une noyade et un traumatisme contondant.

Au milieu de leur deuil, la famille Beach a déposé une plainte pour mort injustifiée contre une chaîne de dépanneurs, Alex et 25 ans Richard Alexander “Buster” Murdaugh Jr., alléguant que les défendeurs avaient fourni de l’alcool au groupe des mineurs. ET! News a contacté le porte-parole et l’avocat de la famille Murdaugh pour commentaires, mais n’a pas eu de réponse.

Mais alors que la famille Beach s’est empressée de demander justice pour leur fille, les autorités ont tardé à procéder à une arrestation, alimentant les spéculations selon lesquelles le statut de la famille aurait pu protéger Paul.

Ces affirmations étaient de purs commérages, mais cela n’a certainement pas aidé que le ministère des Ressources naturelles de la Caroline du Sud ait déclaré dans plusieurs documents judiciaires que Paul n’avait “pas coopéré” tout au long de l’enquête et que les agents n’avaient pas effectué de tests d’alcoolémie sur lui.