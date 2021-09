Meurtre de Leicester: les frères nettoient la rue Spinney Hill après avoir poignardé | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La victime de 18 ans, qui n’a pas encore été nommée, a été retrouvée avec des blessures graves par arme blanche près de Spinney Hills, Leicester, jeudi matin. La police avait bouclé une grande partie du quartier pendant la majeure partie de la journée et, bien que cela ait été supprimé, la rue était toujours tachée de sang.

Des membres de la communauté avaient organisé une veillée dans la région vers 17 heures aujourd’hui et ont été autorisés par la police à entrer. Après avoir découvert les taches de sang dans les rues, la famille et les amis, y compris les frères de la victime, ont décidé qu’ils n’avaient d’autre choix que de les nettoyer eux-mêmes.

La police du Leicestershire s’est excusée pour cela, mais ce qui s’est passé a laissé des amis en deuil « en colère et bouleversés ».

Shareefa Energy, un éducateur qui connaissait la victime, a déclaré : « Ses propres frères et amis nettoyaient son sang – ils sont déjà sous le choc.

« Je me suis dit : « où est le soutien aux traumatismes pour ces garçons ? » »

Des photographies publiées par Leicestershire Live montrent que la communauté utilise des laveurs à jet, des tuyaux d’arrosage, des seaux d’eau et des brosses pour nettoyer les taches.

Kirk Master, conseiller syndical du quartier de Stoneygate, a également assisté à la veillée.

Il a déclaré avoir parlé à un officier à l’époque du nettoyage de la rue “mais à ce moment-là, les dégâts avaient été faits”.

Le conseiller a ajouté: “La communauté l’a fait elle-même et l’a géré de manière incroyable – c’était génial la façon dont elle l’a géré.

“J’ai demandé, au minimum au nom de la communauté et de la famille, des excuses publiques et des excuses plus personnelles pour les personnes personnellement affectées par la police.”

Une enquête sur les circonstances entourant le problème sera également en cours.

Des excuses partagées sur les réseaux sociaux ce matin, attribuées au chef de police adjoint, Julia Debenham, a déclaré: “Je tiens à m’excuser sans réserve auprès de la famille et des amis de ce jeune homme, ainsi que d’autres membres de la communauté impliqués dans le nettoyage du sang de la route et le trottoir hier soir.

“Cela a dû être extrêmement pénible.

“Il est totalement inacceptable que cette erreur se soit produite et j’ai demandé une enquête urgente sur les circonstances.

“L’enquête sur ce crime terrible et la traduction des coupables en justice sont notre priorité absolue.”

La police a ouvert une enquête pour meurtre sur la mort, et les enquêtes sont toujours en cours.