Meurtre de Sarah Everard : la police de Met va déployer 650 nouveaux agents et augmenter les patrouilles | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Met s’est également engagé à publier une nouvelle stratégie de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles, décrivant comment il priorisera l’action contre les prédateurs sexuels et violents. La nouvelle stratégie accompagnera les unités de délinquants prédateurs qui, depuis novembre dernier, ont abouti à l’arrestation de plus de 2 000 suspects pour violence domestique, délits sexuels et maltraitance d’enfants.

Les 650 nouveaux officiers seront déployés dans des lieux publics très fréquentés, “y compris ceux où les femmes et les filles manquent souvent de confiance en leur sécurité”, selon la force.

Le Met a également promis de “renforcer” les patrouilles et de renforcer la présence policière dans les zones identifiées comme des “points chauds” de violence et de harcèlement.

Mme Everard a été violée et tuée par l’officier de police métropolitain Wayne Couzens.

Un porte-parole de la Met Police a déclaré: “Les détails horribles des crimes de Couzens sont profondément préoccupants et soulèvent des questions tout à fait légitimes.

“C’est le plus horrible des crimes, mais nous reconnaissons que cela fait partie d’un tableau beaucoup plus vaste et troublant.

“Il y a eu d’autres meurtres horribles de femmes dans des espaces publics, y compris les meurtres de Nicole Smallman et Bibaa Henry, et très récemment de Sabina Nessa.

Ils recommandent aux gens de demander où sont les collègues de l’agent, d’où ils viennent, pourquoi ils sont là et exactement pourquoi ils s’arrêtent ou leur parlent.

Ils suggèrent également de vérifier le policier en demandant à entendre leur opérateur radio ou en demandant à parler eux-mêmes à l’opérateur radio.

Enfin, la police du Met conseille aux gens de crier à un passant, de courir dans une maison, de frapper à une porte, de faire signe à un bus de descendre ou d’appeler le 999 s’ils sont indûment inquiets.

Le porte-parole a déclaré: “Nous entendons parfaitement les préoccupations légitimes soulevées et nous savons que les femmes sont inquiètes.

“Tous nos officiers sont préoccupés par l’impact de ces crimes horribles sur la confiance dans la police et nous voulons faire tout notre possible pour rétablir cette confiance.”

Il a ajouté: “Il est inhabituel qu’un seul policier en civil s’engage avec quelqu’un à Londres.

“Si cela se produit, et cela peut se produire pour diverses raisons, dans les cas où l’officier cherche à vous arrêter, vous devriez alors vous attendre à voir d’autres officiers arriver peu de temps après.”

S’exprimant lors d’un point de presse plus tôt, le commissaire adjoint de la police métropolitaine, Nick Ephgrave, a déclaré: “Nous demandons à quiconque dans le service ou à tout membre du public qui pourrait avoir des informations sur le comportement de Couzens – en tant qu’officier ou membre du public – qui pourrait être pertinent, veuillez vous manifester.”

L’inspecteur-détective en chef Katherine Goodwin, qui a dirigé l’enquête sur le meurtre, a déclaré qu’elle n’était au courant d’aucune allégation contre Couzens d’une nature aussi grave.

Mais elle a déclaré: “Comme vous vous en doutez, nous avons un certain nombre d’enquêtes en cours pour déterminer si Wayne Couzens est responsable d’autres infractions.

“Jusqu’à présent, il n’y a rien de la nature ou de la gravité des infractions pour lesquelles il a été emprisonné aujourd’hui.”