Meurtre de Teddie Mitchell: un moment horrible où maman ment à la police pour défendre son petit ami tueur | Royaume-Uni | Des nouvelles

Les images effrayantes montrent Lucci Smith, 29 ans, racontant aux détectives de la police du Cambridgeshire qu’elle se souciait plus de Teddie, 11 semaines, que « tout au monde ». Les images ont été incluses dans le dernier épisode de 24 heures en garde à vue de Channel 4. Baby Teddie est décédé après que le petit ami de Smith, Kane Mitchell, lui a fracassé la tête contre une surface dure, a constaté un jury.

« S’il y avait [something to say] Je dirais parce que c’est mon fils à la fin de la journée.

« Il compte plus pour moi que n’importe qui d’autre. »

Mitchell a assassiné le bébé Teddie en novembre 2019 après avoir infligé un « catalogue » de blessures au garçon peu de temps après sa naissance.

Un rapport d’autopsie a révélé que les blessures de Teddie étaient compatibles avec le fait qu’il avait été « pris durement » et « secoué vigoureusement » avant « d’avoir la tête heurtée contre une surface dure ».

L’inspecteur-détective Lucy Thomson, qui a mené l’enquête sur le meurtre de Teddie depuis le début, a déclaré : « Il s’agissait d’une affaire tragique et terrible dans laquelle un bébé de 11 semaines a perdu la vie aux mains d’une personne qui aurait dû être là pour Protégez-le.

«Notre enquête d’un an a révélé que Teddie avait subi de multiples blessures horribles au cours de sa courte vie, ce que ni Mitchell ni Smith ne pouvaient expliquer.

«Les téléspectateurs verront les complexités et les subtilités d’un cas aussi émotif et tragique.

« L’émission souligne que nous travaillerons sans relâche pour traduire en justice les responsables de ces crimes odieux, quoi qu’il en coûte.

«Nous espérons que cela encouragera toute personne ayant des préoccupations concernant le bien-être d’un enfant à se manifester et à nous le signaler sans délai.»