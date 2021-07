“Meurtre” du juge de Dhanbad: la Cour suprême prend connaissance du suo motu, ordonne au secrétaire en chef du Jharkhand, DGP de déposer un rapport dans la semaine

in

L’affaire était auparavant considérée comme un délit de fuite, mais les images de sécurité montraient le contraire.

La Cour suprême de l’Inde a pris aujourd’hui connaissance suo motu de l’affaire du décès d’Uttam Anand, juge des sessions supplémentaires à Dhanbad dans le Jharkhand. L’affaire était auparavant considérée comme un délit de fuite, mais les images de sécurité montraient le contraire.

Des images de vidéosurveillance ont montré qu’Anand, juge de district et d’audience 8 du tribunal de Dhanbad, faisait du jogging sur un côté d’une route assez large à Randhir Verma Chowk tôt mercredi lorsqu’un lourd pousse-pousse a viré vers lui, l’a frappé par derrière et a fui le scène. Regardez la vidéo de vidéosurveillance ci-dessous :

Un banc dirigé par CJI NV Ramana a déclaré aujourd’hui que le tribunal suprême souhaitait s’occuper de la sûreté et de la sécurité des huissiers de justice dans le pays. La magistrature a également observé qu’elle avait rencontré plusieurs cas d’attaques présumées contre de nombreux huissiers de justice et avocats à l’intérieur et à l’extérieur du tribunal. Le SC a également ordonné que la Haute Cour de Jharkhand continue de surveiller l’enquête sur la prétendue fauchage du juge de Dhanbad.

Le tribunal suprême a également ordonné au secrétaire en chef du Jharkhand et au DGP de déposer un rapport de situation dans la semaine et a demandé la présence de l’avocat général de l’État la semaine prochaine.

Deux personnes ont été arrêtées hier dans le cadre de l’affaire. La police a également récupéré le trois-roues impliqué dans l’incident.

Selon un rapport de la PTI, le juge est connu pour être très strict et avait récemment refusé les demandes de libération sous caution de certains gangsters, et l’incident pourrait être une conséquence de cette décision.

Un FIR a été déposé dans l’affaire après que l’épouse du juge décédé de 49 ans a déposé une plainte auprès de la police de Dhanbad. Plus tôt hier, la Haute Cour du Jharkhand avait ordonné une enquête du SIT sur l’affaire.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.