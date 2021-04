Meurtres de Madhubani: le meurtre brutal de cinq membres d’une famille à Holi ramène les projecteurs sur les tristement célèbres armées de caste du Bihar

Le meurtre de Madhubani a une fois de plus mis l’accent sur les tristement célèbres milices de caste du Bihar qui ont fait la une des journaux principalement dans les années 1990.

Le jour où l’Inde célèbre le festival des couleurs Holi, cinq personnes d’une famille ont été brutalement abattues dans le village de Mohammadpur à Madhubani le 29 avril. Selon la police, le meurtre était le résultat d’un affrontement entre deux factions. La police de Madhubani avait déclaré que les meurtres étaient le résultat d’un conflit prolongé entre les deux groupes de caste pour le contrôle d’un étang à poissons situé entre les deux villages – Mohammedour et Gebipur, qui relève du poste de police de Benipatti. Selon la police, l’étang appartient actuellement à Sanjay Singh de Mohammedpur, qui est actuellement en prison à cause d’un affrontement antérieur lié au même étang à poissons.

Parmi les personnes tuées figuraient Rana Pratap Singh, ses neveux Ranvijay Singh, Birendra Singh, Amrendra Singh et leur cousin Rudra Narayan Singh tandis qu’une personne Manoj Singh se bat pour la vie dans un hôpital de Patna. Lors d’une percée mercredi, la police du Bihar a arrêté quatre autres personnes dans l’affaire du meurtre. Avec les dernières arrestations, 18 des 35 accusés cités dans l’affaire ont été arrêtés jusqu’à présent. Cela inclut également le principal accusé Pravin Jha.

Le meurtre a une fois de plus mis l’accent sur les tristement célèbres milices de caste du Bihar qui ont fait la une des journaux principalement dans les années 1990. Les armées de caste ne sont pas nouvelles au Bihar et certains de ses exemples sont Ranveer Sena, Lorik Sena et Bhumi Sena de Bhumihars et Kisan Sangh de Rajputs.

Le principal accusé dans l’affaire Madhubani, Pravin Jha, dirigeait également une armée privée qu’il a nommée Ravan Sena, qui se compose principalement de brahmanes. L’étang qui était la pomme de discorde est sous le contrôle de la communauté Rajput dominante du village alors que Jha le voulait pour les brahmanes.

Le chef de l’opposition à l’assemblée du Bihar, Tejasvi Yadav, avait allégué que l’affaire du meurtre avait eu lieu à la demande du député du BJP et de l’ancien ministre Vinod Narayan Jha et avait exigé une enquête sur les enregistrements des appels du député. Pointant du doigt le rôle de la police de Madhubani. Yadav avait déclaré que la famille de la victime n’obtiendrait jamais justice tant que le magistrat du district et le commissaire de police de Madhubani ne resteraient pas en poste.

Tejashwi a également poursuivi sa tirade contre le ministre en chef Nitish Kumar au sujet des meurtres brutaux. Yadav a accusé Nitish Kumar de protéger les criminels en suivant une procédure opérationnelle standard préméditée. «Nitish Kumar suit une procédure opérationnelle standard préméditée pour sauver les condamnés, les meurtriers, les criminels et les corrupteurs responsables des écarts de rendez-vous, des irrégularités financières, des meurtres notoires et des escroqueries. Le public a compris son truc, son caractère et son visage… Après le tristement célèbre incident, il restera à l’écart des médias pendant une semaine, puis dans l’ignorance, il dira: «Savez-vous ce que nous faisons?» Ensuite, il dira que l’affaire n’est pas à sa connaissance. Il dira alors qu’il a lu cet incident dans les journaux. Il dira alors qu’il a demandé aux autorités et que la loi fera son travail.

«Pendant ce temps, il continue d’écrire le scénario pour détruire les preuves, sauver les coupables et piéger les innocents. C’est aussi une étrange coïncidence que la plupart de ces escroqueries et scandales fassent l’objet d’une enquête de la part de ses bureaucrates autoproclamés et loyaux. La vérité est que dans tous ces grands incidents et escroqueries, il a toujours sauvé le vrai coupable », a déclaré Yadav dans une série de tweets. Yadav avait déclaré plus tôt que le ministre en chef ne travaillait que pour un district et une caste.

