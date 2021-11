Meurtres sur le parking de Taunton : un enseignant et sa femme tués « devant des enfants » | Royaume-Uni | Nouvelles

Stephen Chapple, 36 ans, professeur d’informatique, et sa femme Jenny, 33 ans, ont été retrouvés grièvement blessés dans leur propriété de campagne près de Taunton dans le Somerset, et sont décédés plus tard sur les lieux.

La police a confirmé que deux enfants étaient présents dans la maison de Norton Fitzwarren à l’époque.

Des voisins ont déclaré aux médias qu’il s’agissait de garçons âgés de quatre et sept ans.

Il est entendu que le jeune couple a peut-être été tué à cause d’un conflit de stationnement en cours dans le quartier.

Deux hommes, âgés de 34 et 67 ans, soupçonnés de meurtre, ont été arrêtés et sont restés en garde à vue lundi soir.

Selon MailOnline, les deux suspects arrêtés sont un voisin du couple et le père du suspect.

La police d’Avon et de Somerset a renvoyé l’affaire au chien de garde de la police, le Bureau indépendant pour la conduite de la police, citant des « contacts préalables de la police avec les personnes impliquées ».

En parlant de Jenny, Rob Brooks, directeur de la jardinerie où elle travaillait, a déclaré à MailOnline qu’elle était « un membre bien-aimé du personnel et une personne très gentille ».

«Nous l’aimions tous et les clients aussi.

« Nous sommes dévastés. Nous nous souviendrons d’elle comme d’une mère et collègue belle, gentille et dévouée.

« Cela nous a tous touchés très durement et cela semble très brut. »

