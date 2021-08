MEV nuit aux utilisateurs d’Ethereum et il peut être là pendant un certain temps ⋆ Crypto new media

in

Source : Adobe/Igor Faun

L’un des débats les plus brûlants sur Ethereum (ETH) en ce moment concerne la valeur extractible par les mineurs (MEV). Il s’agit de la pratique des mineurs qui commandent (ou sont payés à la commande) des transactions de manière à effectuer des transactions en avant ou en arrière effectuées par d’autres utilisateurs.

Le MEV a été documenté dès avril 2019 dans un article rédigé par des chercheurs (principalement) de L’Université de Cornell, qui a écrit que « MEV pose un

menace pour Ethereum aujourd’hui. Depuis, la pratique n’a fait que se généraliser, notamment avec le développement généralisé des plateformes de contrats intelligents, DeFi et des échanges décentralisés (DEX).

En théorie, le MEV peut également être vu sur le réseau Bitcoin (BTC), mais il est considéré comme intrinsèquement moins exposé au MEV que les blockchains comme Ethereum.

Mais à quel point le MEV est-il un problème ? Eh bien, l’avis est mitigé, selon le camp que vous demandez. Les chercheurs disent qu’il s’agit d’un problème grave qui sera difficile à rectifier, tandis que davantage de chiffres alignés sur Ethereum notent que ses effets sont assez modérés et résolvables.

Définir l’ampleur du problème

S’adressant à des chercheurs indépendants qui ont étudié le MEV, ils conviennent presque à l’unanimité qu’il s’agit d’un problème grave dans les plates-formes de contrats intelligents d’aujourd’hui.

« Mon groupe universitaire a inventé le terme dans un article étudiant son essor parmi les bots en 2019. À l’époque, nous avons documenté des effets substantiels et, dans certains cas, profondément inquiétants, notamment de nombreux utilisateurs suppliant les arbitragistes en ligne de rembourser de l’argent qu’ils ne pouvaient pas se permettre de perdre. “, a déclaré le professeur Ari Juels, qui a co-écrit l’article 2019 avec des collègues de Cornell (et de Carnegie Mellon, Université de l’Illinois Urbana-Champaign et ETH Zurich).

Juels a ajouté que MEV “est devenu beaucoup plus répandu et exploité de manière agressive depuis lors”. C’est une impression partagée par Ittay Eyal, professeur assistant à la Technion – Institut de technologie d’Israël, qui a également fait des recherches et écrit sur le problème.

« Le MEV est très réel et cause de réels dommages. Cela augmente directement l’expérience des utilisateurs lors de l’utilisation de DeFi, car une partie de leurs gains est détournée vers des armées de robots », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

Fondamentalement, MEV implique de réorganiser les transactions afin de profiter de la confirmation de vos transactions avant ou après d’autres transactions. Par exemple, un utilisateur peut payer des frais de gaz ridiculement élevés pour que son achat d’ETH soit confirmé avant que le prix de l’ETH n’augmente (ou vice versa), afin de pouvoir le vendre à profit.

« L’ordre des transactions dans un bloc est priorisé par les mineurs pour accepter en premier l’offre de gaz la plus élevée. Les arbitres sont prêts à payer des prix très élevés pour donner la priorité à leur transaction dans cette file d’attente et peuvent se lancer dans une guerre d’enchères qui devient une externalité négative pour tout le monde », a déclaré Lex Sokolin, économiste en chef et co-responsable mondial de la fintech chez Ethereum blockchain. compagnie ConsenSys.

Tout le monde n’est pas d’accord pour dire que le MEV est un problème vraiment grave, dans le sens d’interférer substantiellement avec son fonctionnement normal.

“En ce qui concerne le” préjudice “, je dirais que c’est assez modéré maintenant : la plupart des extractions de MEV se font sous la forme de transactions de premier plan sur les DEX pour profiter du dérapage, et nous voyons déjà des solutions (par exemple Réseau Taichi, BrumeX, etc.) qui atténuent cela. Il existe des types plus dangereux de MEV, mais je ne suis pas au courant d’instances observées sur le réseau Ethereum », a déclaré le développeur d’Ethereum, Tim Beiko.

Selon Flashbots (une organisation fondée pour pousser MEV dans une direction plus positive), les mineurs ont réalisé à ce jour quelque 109 millions de dollars de bénéfices grâce à MEV. Cependant, il s’agit de MEV organisé via la plate-forme Flashbots, de sorte que le bénéfice réel de toutes les activités MEV est susceptible d’être plus élevé.

Le MEV peut-il être bon ?

L’existence de Flashbots indique, au moins parmi les mineurs et certaines autres parties, que le MEV peut être utilisé pour de bon. Et il semble y avoir un certain degré d’accord sur le fait que MEV existe sur un spectre, certains exemples étant pires que d’autres.

« MEV est un terme fourre-tout qui englobe un arbitrage à la fois « bon » et « mauvais » en termes de coûts de transaction résultants pour les utilisateurs. Distinguer le bon du mauvais MEV est un problème de recherche ouvert », a déclaré Ari Juels.

Certains acteurs de l’industrie ont suggéré que MEV est une réponse probable à la proposition d’amélioration d’Ethereum (EIP)-1559, qui réduira les revenus des mineurs provenant des frais et forcera les pools / entreprises d’exploitation minière à rechercher d’autres sources de revenus. Cependant, pour Ittay Eyal, la perte de revenus de l’EIP-1559 ne justifie pas vraiment MEV.

« EIP-1559 devrait réduire les revenus des mineurs en brûlant une partie importante des frais de transaction payés par les utilisateurs. Je ne crois pas que la solution à cela consiste à prendre l’argent des utilisateurs de manière plus sournoise. Au lieu de cela, les récompenses (la frappe) peuvent être augmentées, ou le nombre de mineurs diminuerait, réduisant ainsi l’empreinte écologique d’Ethereum », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

D’un autre côté, les personnes travaillant au sein d’Ethereum ont suggéré que le MEV est à peu près un « fait de la vie » et que le problème n’est pas de l’éradiquer complètement, mais de trouver des moyens de le réconcilier avec les objectifs plus larges d’Ethereum.

« Le débat sur le MEV est de savoir comment créer des pools de transactions qui paient aux mineurs une juste valeur pour se retirer de la vente aux enchères de gaz pour un mécanisme différent. Ce n’est pas que les mineurs fassent quelque chose de coercitif ou non économique, ce sont des problèmes déjà endémiques au protocole et aux marchés des capitaux en général », a déclaré Lex Sokolin.

Il a ajouté que, dans le sens de trouver les mécanismes optimaux/les plus justes pour commander des blocs, MEV ne constitue pas une menace en tant que telle.

«Il s’agit simplement de concevoir des mécanismes supérieurs de découverte des prix du gaz et de faire de la commande de transactions sur le réseau principal Ethereum un sujet bien compris. Je pense que le travail effectué par Flashbots a été très utile pour l’écosystème et persistera au-delà de l’EIP-1559 et du passage au jalonnement », a-t-il déclaré.

Tim Beiko a un point de vue similaire, suggérant que nous devons trouver des moyens de vivre avec le MEV tout en réduisant ses pires effets.

«Je pense que mon point de vue sur le MEV est que nous devrions essayer de le minimiser, mais nous devrions ensuite essayer de démocratiser l’accès pour capturer tout ce qui reste de MEV. Cela semble être l’option «la moins pire», l’alternative étant que l’extraction MEV n’est possible que par les plus grands mineurs/producteurs de blocs », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

Éradiquée ou minimisée ?

La question est : dans quelle mesure le MEV peut-il être minimisé ?

«Je pense qu’il existe des approches techniques qui peuvent nous rapprocher beaucoup plus d’un écosystème équitable en empêchant les mineurs de réorganiser les transactions afin d’exploiter le MEV. Il s’agit notamment de la commande causale sécurisée – grossièrement, chiffrer les transactions et de ne les déchiffrer qu’après qu’elles ont été commandées – et l’équité de la commande – grossièrement, commander les transactions en fonction de leur heure de réception », a déclaré Ari Juels.

Il reconnaît que le MEV est un concept et un phénomène délicats, il reste donc beaucoup de travail à faire avant que l’industrie n’arrive à une solution ou à une atténuation significative.

Tim Beiko est d’accord avec cette évaluation, suggérant une fois de plus que nous devrions probablement viser à minimiser plutôt qu’à éradiquer le MEV.

« Il existe plusieurs solutions au niveau de l’application pour gérer le MEV, mais c’est un problème complexe et chaque « type » de MEV doit être résolu de manière indépendante. Je ne suis pas un expert des différentes approches, mais d’après ce que je comprends, il n’y a pas de solution miracle pour se débarrasser du MEV », a-t-il déclaré.

____

Discussions sur MEV

@angela_walch Les gens sont-ils vraiment d’accord avec le frontrunning ? La plupart du temps, je les entends dire que c’est un problème à résoudre, mais pas… https://t.co/1dKCgDeFAg – Jake Chervinsky (@jchervinsky)

2/ une conclusion intéressante de ceci est qu’une chaîne qui élimine la discrétion des mineurs (via mempool blindé pour e… https://t.co/nYk9UcsEK3 – Ari Paul ️ (@AriDavidPaul)

En fin de compte, MEV est une métrique de sécurité, pas une métrique d’équité – super-codeur obscur (@thegostep)

_____

