MEXC Global s’associe aux défenseurs de la décentralisation vEmpire DDAO

MEXC Global a rejoint l’organisation autonome démocratique décentralisée (DDAO) vEmpire, élargissant ainsi sa portée sur le marché DeFi. MEXC, avec vEmpire, travaillera main dans la main pour faire la guerre aux DAO qui pratiquent la centralisation comme le groupe Metaverso actuel.

vEmpire se prépare à lancer son jeton natif, VEMP, le 31 août. Le lancement fait suite au lancement des 100 premiers jeux de réflexion NFT d’Empire, les Cataphracts, début août. Le projet a également introduit un autre ensemble NFT appelé les Parchemins de l’Empereur. Sommes

Les NFT récompensent les utilisateurs de vEmpire en fonction de l’utilisation, de l’interaction et du soutien à la cause de l’Empire.

MEXC allume le flambeau de l’IEO de vEmpire

MEXC est l’une des bourses de pointe établies pour superviser l’offre d’échange initiale de vEmpire. L’Empire s’appuiera sur la plate-forme toujours croissante de la bourse pour certifier sa position dans la lutte contre la centralisation.

De plus, vEmpire prévoit de lancer $ VEMP via l’OIT d’Unicrypt, l’un des partenaires de protocole les plus redoutables de MEXC. MEXC, avec les ressources Unicrypt, garantit une expérience de trading fluide pour les détenteurs de $ VEMP pour les années à venir.

vEmpire Puzzle Game & Invasion provoque une frénésie médiatique

Le jeu de puzzle NFT de VEmpire a suscité une grande conversation dans l’espace des médias sociaux. Selon le directeur exécutif du projet, Dominic Ryder, une série de lettres et de chiffres étaient cachées dans 99 des 100 premiers NFT récemment publiés. Le prix minimum des 100 premiers NFT publiés était de 0,1 ETH, ceux-ci se sont rapidement vendus et ont été remplacés par 100 NFT différents d’une valeur de 0,15 ETH. Le PDG Dominic Ryder, également connu sous le nom de Romulus, a révélé que les lettres et les chiffres de ces NFT conduisent les utilisateurs vers des influenceurs sur les réseaux sociaux.

Les influenceurs ont des indices qui débloquent d’autres indices, débloquant finalement un trésor qui vaut environ 1% de l’approvisionnement total en $ VEMP. Cela rendrait le prix d’une valeur de 5 000 000 $ même à la moitié de la taille de MANA (Decentraland).

vEmpire a récemment pris une place dans le top 10 des cartes NFT professionnelles sur Opensea.io. L’avenir semble prometteur pour les premiers utilisateurs de vEmpire alors qu’il plonge dans une toute nouvelle frontière inexplorée. vEmpire est le premier protocole avec l’intention explicite d’en envahir un autre. vEmpire prévoit de faciliter le jalonnement DeFi-esque de jetons Metaverse sur sa plate-forme et d’utiliser ces jetons pour “envahir” continuellement en achetant des TERRES sur d’autres projets. Vous pouvez obtenir plus d’informations dans le livre blanc ici.

MEXC Global : étendre ses capacités à fournir des services financiers

Le partenariat de MEXC Global avec vEmpire DDAO certifie ses prouesses en tant que fournisseur de services mondial. De plus, MEXC croit en l’essence des Organisations Autonomes Décentralisées, ce qui implique de défendre une véritable décentralisation. En savoir plus sur la portée de MEXC Global ici.