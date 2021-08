Mexican Boxing Party est présenté à Aguascalientes

La soirée de boxe qui se tiendra le mercredi 15 septembre au Palenque de Gallos de la Foire nationale de San Marcos a été officiellement présentée, où le duel stellaire sera interprété par l’hydrocalide José Miguel Borrego et le Tamaulipas Carlos “Rana” Gorham, par vacance Ceinture poids welter Fedecaribe WBA.

Sur la même carte, il a été annoncé que l’ancienne championne universelle des poids légers WBC, l’Argentine Erica “Pantera” Farías tirera au sort le physique avec la Nayarit Marisol “Coronita” Corona, à dix épisodes du titre international vacant des super-plumes du même monde de boxe. Association.

Lors d’une conférence de presse, où se sont rencontrés le Dr Manuel Aceves Rubio, directeur général de l’Institut national des sports d’Aguascalientes (IDEA) et le directeur des sports, Gonzalo Villalobos ; Jorge López, secrétaire du tourisme et président du conseil d’administration de la foire nationale de San Marcos ; et Gerardo Saldívar de Golden Ring, a été informé des détails de l’événement de boxe et des projets futurs.

Jorge López a indiqué que le gouvernement de l’État avait réaffirmé son soutien à l’organisation d’événements sportifs à grande échelle, y compris la boxe. Il a également estimé que la Route des vins d’Aguascalientes, laisse un déversement économique de 16 millions de pesos, et que l’État hydro-chaud se positionne comme le troisième centre touristique national, sans plage, avec une hausse de 6%, contre 2% de la moyenne nationale.

De même, concernant le sport des poings, il a souligné qu’il y a un engagement pour tous ces jeunes qui pratiquent la noble discipline, que ce soit dans le domaine amateur ou professionnel. C’est pourquoi la Mexico Warriors Belt sera l’un de leurs premiers objectifs pour les nouvelles générations de boxeurs de la région et démontrera ainsi leur qualité sur le ring.

Un autre des points qui a été touché a été celui du boxeur Miguel Borrego, qui est promu pour qu’il puisse contester le titre mondial sur ses terres et exercer une fonction internationale importante pour l’État et au niveau national. . Par conséquent, il est prévu de positionner Aguascalientes comme la capitale de la boxe sur le territoire mexicain avec des événements de qualité à travers la télévision et de montrer les avantages de l’État, avec le soutien du gouvernement de l’État.

Quant à la représentation du 15 septembre, une fête mexicaine de boxe et d’excitation est attendue. Toutes les mesures sanitaires seront prises et une capacité de soixante-dix pour cent sera autorisée dans le Palenque de Gallos de la Foire nationale de San Marcos.