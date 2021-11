Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que Mercedes ferait face à un week-end difficile à l’Autodromo Hermanos Rodriguez, car c’est l’une des pires pistes pour leur voiture.

L’équipe a terminé la première journée d’entraînement plus de quatre dixièmes de seconde plus lentement que le meneur de course Max Verstappen dans sa Red Bull.

« Ce n’a jamais été un endroit aussi heureux pour nous en termes de performances de voiture », a déclaré Wolff, « même si nous aimons le Mexique parce que nous nous sentons les bienvenus. »

Wolff a fait écho à l’affirmation de Lewis Hamilton selon laquelle le déficit de l’équipe était principalement dû à un manque d’appui plutôt qu’à la performance de son unité de puissance.

« Nous ne semblons pas trouver l’endroit idéal, nous poursuivons donc différentes directions aujourd’hui », a-t-il déclaré. « Sur une note positive, notre moteur fonctionne bien. C’était un petit écart par rapport aux années précédentes, c’est bien.

« Je pense donc que pour nous, il s’agit de faire le meilleur travail possible, et c’est peut-être difficile avec les performances de Max, a simplement dit. »

Wolff a souligné que lors de la dernière visite de l’équipe sur la piste, au cours d’une année où elle a confortablement remporté les deux championnats, elle était à 0,504 seconde du meilleur temps de Verstappen en qualifications.

« Au cours de notre année dominante en 2019, où nous avons écrasé tout le monde, nous avons perdu les qualifications ici d’une demi-seconde, si je ne me trompe pas », a-t-il déclaré. « C’est donc probablement la plus faible de toutes nos pistes, avec Monaco.

Valtteri Bottas a devancé Hamilton le premier jour d’entraînement. Alors que la spéculation a entouré si Red Bull devra imposer des commandes d’équipe au détriment du héros à domicile Sergio Perez, Wolff espère qu’il n’aura pas à demander à Bottas de laisser passer leur favori du championnat, Hamilton.

« Personne ne veut prendre une décision aussi horrible de jouer les ordres d’équipe alors qu’un pilote peut gagner la course », a déclaré Wolff. « Nous n’avons pas encore été dans la situation [this year].

« Nous avons été là-bas à Sotchi [in 2018] et j’ai détesté chaque minute, chaque seconde de cette décision. Je dois donc me décider sur la façon de jouer cela dimanche, je dois voir comment se déroulent les qualifications et nous en discuterons certainement à l’avance.

