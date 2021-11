Mexico Takeaways: Max sur les freins, quoi de neuf Bottas, etc.

Et puis il y en avait quatre. Le Grand Prix de Mexico est arrivé, impressionné et parti avec Max Verstappen prenant le dessus sur Lewis Hamilton et se rapprochant du titre.

Pour ma part, je ne peux m’empêcher de rejouer le «trois en un» du premier tour et ce formidable freinage tardif exécuté par Max Verstappen.

Avec tout le battage médiatique autour de Red Bull et la façon dont leur package devrait s’intégrer parfaitement dans l’environnement de haute altitude de l’Autódromo Hermanos Rodríguez du Mexique, la préparation du week-end était conforme aux attentes, car à l’exception du FP1, la RB16B était la voiture que chaque pilote de Formule 1 aurait ont adoré participer à la course de dimanche.

Les qualifications ont été un choc, car le sixième dixième d’avantage des Bulls sur Mercedes en FP3, s’est évaporé en Q3, et avec le rôle de soutien digne d’un Oscar de Yuki Tsunoda, Verstappen et le héros local Sergio Perez se sont retrouvés au deuxième rang, déconcertés, mais pas moins que le duo Mercedes, qui ne croyait pas à leur lock-out au premier rang.

Ainsi, le décor était planté pour une autre course électrisante, car d’une part, avoir un Verstappen énervé avec une vendetta derrière soi est le cauchemar de tout pilote de F1, dans ce cas Lewis Hamilton et son Wingman.

Et leur cauchemar est devenu une réalité alors qu’ils trébuchaient l’un sur l’autre dans le virage 1, tandis que Verstappen prenait la tête et conduisait au loin, Hamilton s’inquiétant à partir de là d’un autre cauchemar, la chance que l’ailier de Red Bull Perez le bat à la deuxième place.

Eh bien, le Mexicain n’a finalement pas battu le septuple champion du monde qui a sauvé la face en gardant le Mexicain à distance, à la grande déception de la foule partisane à guichets fermés.

Non, attendez, ils n’avaient pas l’air déçus, car même le troisième était assez bon pour une célébration mettant en vedette le fier père de Checo, et à juste titre, étant donné que son fils était au chômage il y a 12 mois, mais est plutôt devenu le premier Mexicain à orner le podium de sa maison. grand Prix.

Assez de discours de fête, jetons un coup d’œil à nos plats à emporter du GP de Mexico 2021.

Mercedes : la menace de l’intérieur

Comme mentionné précédemment, j’ai regardé la course recommencer encore et encore, essayant de comprendre comment les pilotes Mercedes ont réussi à gâcher leur lancement de manière si spectaculaire.

Maintenant, il est clair que Bottas était généreux avec l’espace qu’il gardait pour Verstappen sur sa gauche, et c’est une énorme erreur. Vous ne laissez aucun espace à Verstappen.

Le Néerlandais a obligé et ce retard de freinage – oui j’en reparle – était juste sublime. Avoir autant de contrôle sur une voiture à plein régime, avec des freins et des températures de pneus loin de l’optimum, sur une piste où l’appui aérodynamique est primordial est tout simplement magistral. Et sa récompense : Mener la course au drapeau.

Revenons maintenant à Bottas. Ce qu’il a fait était-il malveillant ? Ou tout simplement stupide ? Je penche pour ce dernier. Mais honnêtement, quelles que soient les raisons, la manière dont le Finlandais gère le départ devrait être une source d’inquiétude au sein du camp Mercedes, car ils ne peuvent plus s’appuyer sur le « Perfect Wingman » pour aider à livrer cette huitième couronne des pilotes à Hamilton, peu importe des motivations du futur conducteur Alfa Romeo.

Pourquoi pas malveillant ? Eh bien, j’ai tendance à croire qu’il y aurait eu des clauses ou des conditions contractuelles garantissant que Bottas jouerait le jeu d’équipe et continuerait à en prendre pour l’équipe chaque fois que le besoin s’en faisait sentir.

De plus, si Mercedes conservait le titre des constructeurs, n’y aurait-il pas un généreux bonus pour le Finlandais pour avoir joué un rôle dans ce succès ? Très probablement oui.

Oubliez la conduite par passion, les pilotes de F1 conduisent aussi pour l’argent et voudront accumuler autant qu’ils le peuvent avant de prendre leur retraite à un âge relativement jeune.

De plus, un pilote qui se retrouve coincé toute la course derrière une voiture plus lente sous la forme de la McLaren « endommagée » de Daniel Ricciardo, alors qu’il conduisait une Mercedes W12, n’a pas cet instinct de tueur ni la capacité d’agir avec méchanceté.

Néanmoins, Hamilton est désormais seul.

Hamilton montre encore sa classe

Bien que ce soit Verstappen qui ait remporté la course, son travail acharné s’est terminé au premier tour, à partir de ce moment-là, le gars ne faisait que naviguer et gérer sa course, jouant même avec Bottas qui essayait de lui prendre le tour le plus rapide.

Mais le pilote qui a dû travailler dur toute la course était Hamilton.

La perte de rythme effrayante subie par Red Bull pendant la Q3 a disparu pendant la course, et les Bulls ont poussé leurs ailes le jour de la course et ont tout simplement grimpé en flèche. Hamilton était assez intelligent pour savoir qu’il n’avait aucune chance de gagner la course à moins que Verstappen ne s’écrase ou ne tombe en panne.

L’objectif était d’éviter l’humiliation de la part de l’ailier de son rival au titre, qui est connu pour être un maître de la préservation des pneus, et avec une voiture formidable comme sa RB16B, sans parler de son public local qui l’encourageait, était plus que capable de dépasser Hamilton, qui était dans une voiture plus lente avec des pneus plus anciens.

Mais ensuite, Hamilton a montré pour la énième fois pourquoi il a sept championnats de F1 à son actif, conduisant magnifiquement sur ses pneus usés, tout en manœuvrant astucieusement le trafic créé par les voitures doublées, sans la moindre trace d’erreur.

Perez a peut-être été élu conducteur du jour, mais Hamilton a livré le « Drive of the Day ».

Charles Leclerc et Carlos Sainz

Dans ma chronique à emporter du Grand Prix de Russie, j’ai évoqué la dynamique intra-équipe chez Ferrari, avec Carlos Sainz se sentant à l’aise dans son environnement rouge et commençant à menacer le trône de Charles Leclerc.

Le Mexique nous a donné un autre indice que des animosités pourraient se développer au sein de la Scuderia.

Sainz était confortablement plus rapide que Leclerc au Mexique et l’a surpassé samedi. Cependant, l’Espagnol a perdu dans le premier tour en mêlée et s’en est sorti derrière son coéquipier.

Il a ensuite creusé plus profondément ses pneus et à la fin de la course était plus rapide que le Monégasque qui a été dûment sommé de le laisser passer, pour tenter de tenter de dépasser Pierre Gasly qui était solide quatrième.

Le silence de Leclerc à la radio après avoir reçu l’ordre était convaincant, et ce que Sainz a dit à la radio de l’équipe suggérant que son coéquipier ne veut pas le laisser passer est une preuve supplémentaire de l’état d’esprit du Monégasque.

Finalement, Sainz n’a pas réussi à dépasser Gasly et est revenu avec son coéquipier, et nous pouvons débattre sans fin pour savoir si Leclerc a retardé Sainz, d’où son échec à passer l’AlphaTauri #10. Mais ce serait inutile.

Mais imaginez si Sainz était capable de dépasser Gasly… Matière à réflexion.

Coups rapides

Au risque de sonner comme un record, la performance de Pierre Gasly au Mexique est passée inaperçue, mais mérite une mention. De bonnes qualifications, et ne pas donner aux deux Ferrari une chance de se rapprocher pendant la course est louable. McLaren a connu un week-end désastreux malgré la récupération de son déficit de rythme initial. Ils ont perdu la troisième place des constructeurs contre Ferrari qui les a devancés de 17 points, grâce à Ricciardo devenu gourmand au premier tour, s’emmêlant avec Bottas et ruinant leurs deux courses, sans parler du week-end de Lando Norris aggravé par la pénalité de l’unité de puissance qu’il a subie. reçu le sens qu’il n’était bon que pour le dixième. Il y a tellement de notes sur la saison recrue de Yuki Tsunoda, et honnêtement, on ne peut pas blâmer ceux qui se demandent ce que Helmut Marko voit en lui. Mais abstenons-nous de le commenter maintenant et attendons peut-être la saison prochaine, sauf que ce n’est pas de sa faute si Perez l’a suivi dans son excursion hors piste, ruinant la dernière manche de Verstappen en Q3. Ces choses arrivent. Vous vous souvenez de Bottas en 2019 ?

Avec le déroulement du GP de Mexico et la bataille pour le titre qui se prépare vers la fin de la saison, c’est bien que nous n’ayons pas à attendre longtemps pour le Grand Prix du Brésil. En route pour São Paulo ! (Suivez-moi sur Twitter @MallakJad)

Ce départ correspondait à l’ambiance de dimanche Des scènes incroyables aux lumières éteintes au Mexique 🍿#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/7edfeQxubr – Formule 1 (@F1) 8 novembre 2021