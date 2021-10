Mexique 3 ? – L’actualité du Chihuahua – Entre les lignes

Les fans attendent avec impatience l’apparition de Bad Bunny dans la troisième saison de Narcos: México, qui incarnera Arturo « Kitty » Páez, nous partageons donc plus de détails sur ce personnage ci-dessous.

L’histoire se déroulera dans les années 90, lorsque le groupe connu sous le nom de « Narcojuniors » a émergé, dans lequel « Kitty » Páez était chargé de recruter des personnes pour rejoindre le cartel de Tijuana, eh bien, grâce à sa position économiquement aisée, avait plusieurs contacts.

Dans une avance partagée par le compte officiel de la série, on voit que le personnage de Bad Bunny sera très soucieux de bien paraître et prendra le temps de choisir ses tenues.

Alors que dans une autre publication, on apprécie à quoi ressemblera le chanteur en donnant vie à « Kitty » Páez, puisqu’il a un peu changé de look et a laissé pousser ses cheveux.

La troisième saison sortira sur Netflix le 5 novembre et vous pourrez y accéder via un abonnement. De plus, la plate-forme a déjà les deux derniers versements pour profiter de toute l’histoire.

Source : AS Mexique