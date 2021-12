Mexique / En développement, futures stars de la boxe

Les membres de la nouvelle génération de champions reviennent à la mêlée ce mardi 7 décembre au gymnase Uribe de Tlalnepantla de Baz, où leurs progrès dans la salle d’entraînement et leurs performances sur le ring seront mis à l’épreuve ; car la demande est maximale pour ces jeunes talents qui aspirent à devenir des idoles.

Celui qui a le plus d’expérience dans le professionnalisme et s’est imposé comme le porte-drapeau de la génération, est le Mexicain invaincu Edgar ‘Cruzito’ González, qui risque son invaincu en 7 matches dans le domaine payant, et cherchera à continuer avec cela séquence à élimination directe qui l’a amené à sortir la main levée lors de ses 3 derniers matchs.

Juan ‘Inquieto’ Barrientos, 17 ans, de Queretaro, est membre de la division des poids paille et a fortement attiré l’attention en raison de l’énorme punch qu’il a montré dans ses combats, car un seul de ses 3 triomphes n’a pas été via le chloroforme pur.

Un autre combattant complet est le Tamaulipas Carlos ‘Iron Man’ Arriaga qui, après un passage impressionnant dans la boxe amateur, et à seulement 20 ans, reste invaincu en trois combats, dont en deux il a remporté la victoire de la manière irréfutable, faisant dégage en plus de sa condition physique extraordinaire, une boxe efficace.

Également originaire du Mexique, Héctor García est un exposant qui privilégie la technique individuelle et qui attaque constamment ses rivaux dans leur point faible, devenant le propriétaire et le seigneur des actions du début à la fin avec cette boxe qui rappelle la vieille école et qui a permis de conquérir 3 triomphes dans son aventure de professionnel.